У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
ГоловнаПолітика

Зеленський провів наради зі Шмигалем і Клименком: говорили про захист енергетики та безпеку громад

Україна має важливі міжурядові домовленості у сферах енергетики, однак цього недостатньо.

Зеленський провів наради зі Шмигалем і Клименком: говорили про захист енергетики та безпеку громад
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів окремі наради з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком. Під час зустрічей обговорили посилення захисту енергетичної інфраструктури, підготовку до зими та безпекову ситуацію в країні.

Про це Президент повідомив у соцмережах.

За словами глави держави, разом із Денисом Шмигалем вони визначили першочергові кроки для зміцнення захисту енергетики та стратегічних інфраструктурних об'єктів по всій території України.

Реклама

"Виконання планів стійкості українських областей і громад повинно відбуватись однаково якісно, і відставання в тому чи іншому регіоні означає загрозу для життя людей", – наголосив Зеленський.

Президент також зазначив, що Україна має важливі міжурядові домовленості у сферах енергетики та відновлення, однак, за його словами, цього недостатньо.

"На сьогодні досягнутих домовленостей недостатньо, тому ми обговорили, на чому саме треба зосередитись найближчими тижнями й місяцями. Україна має стати сильніше, і можемо це забезпечити", – заявив він.

Окремо Зеленський заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо роботи системи МВС в умовах повномасштабної війни.

Президент подякував працівникам ДСНС, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та всім співробітникам системи МВС за роботу із захисту держави та громадян.

"Є проблеми, і це непросто, але результати міністра внутрішніх справ України у час повномасштабної війни – значні", – підкреслив Зеленський.

Під час наради також обговорили актуальні безпекові виклики та додаткові рішення й ресурси, необхідні для виконання поставлених завдань.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies