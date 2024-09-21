"Ми чітко показуємо, як Україна може перемогти", — Зеленський про План Перемоги

Під час зустрічі із журналістами в Києві президент Володимир Зеленський наголосив, що План Перемоги є своєрідним мостом щодо посилення України і може сприяти більш результативним майбутнім дипломатичним зустрічам з Росією.

Про це пише LB.ua.

"Партнери часто кажуть – “ми будемо з Україною до її перемоги” — зараз ми чітко показуємо, як Україна може перемогти, і що для цього потрібно — конкретні речі. Давайте зробимо все це сьогодні, поки всі офіційні особи, які хочуть перемоги України, обіймають офіційні посади", — зазначає Президент.

Зеленський вбачає глобальну небезпека в послабленні Заходу і посиленні "антагоністів Західної політики, ЄС і США. Основна небезпека – в поляризація світу. В принципі, це і є стратегія Росії".

"План Перемоги, цей міст щодо посилення України, може сприяти більш результативним майбутнім дипломатичним зустрічам з Росією. Якщо не буде цього, ми будемо жити так, як ми живемо, і будемо боротися. Але ми точно знаємо, що тоді безумовно розділений буде світ", — каже глава держави.

Президент наголошує, що світ розділиться на два майданчики: "один буде підтримувати Україну, а другий буде робити вигляд, немов би підтримує, щоб Росія і Україна сіли за стіл перемовин. Хоча в принципі, будуть робити все, щоб штовхати до тих чи інших компромісів", — зазначає Зеленський.

План Перемоги України, який Зеленський представить партнерам, містить чотири основні кроки.