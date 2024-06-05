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Законопроєкти про створення системи військової юстиції повернуть на розгляд після роботи комітету

Спікер парламенту вважає, що починати військову юстицію треба з загальної картини, а не зразу з поліції.

Законопроєкти про створення системи військової юстиції повернуть на розгляд після роботи комітету
Засідання Верховна Рада України 16 січня, 2024 року.
Фото: Пресслужба ВРУ

Законопроєкти щодо створення Державного бюро військової юстиції зняли після обговорення на погоджувальній раді. Починати створення військової юстиції потрібно не зі створення відповідної поліції, а з загальної картини, сказав на брифінгу в парламенті спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він зазначив, що Україна повинна мати справедливу і якісну військову юстицію. Йдеться про цілий комплекс органів: військову поліцію, відповідну прокуратуру та суди і окремих адвокатів. 

Вони мають займатися винятково питаннями правопорушень у військовій сфері.

"Не починати з військової поліції, тому що викликає багато питань. А потрібна загальна логіка: військова поліція займається цим, військова прокуратура – злочини щодо таких от суб'єктів, військові суди займаються цим. Загальна картина, і тоді можна буде почергово приймати законодавчі акти", – сказав Стефанчук.

Він додав, що законопроєкти можуть бути внесені на розгляд депутатів після роботи комітету.

"Що стосується хапання людей на вулицях – ми прийняли закон, за яким зробили все необхідне для того, щоб у нас був електронний реєстр, зокрема Резерв+. Кількість хапань у рази зменшилася, тому що люди мають самостійно оновити дані, щоб виконати військовий обов'язок", – прокоментував він.

Народний депутат Андрій Осадчук додав, що законопроєкт про створення військової поліції зняли з порядку денного з формулюванням "для продовження консультацій з цього питання". За його словами, завдання створити систему військової юстиції ставили ще уряду Олексія Гончарука.

"Потім це саме завдання перейшло і до першого уряду Шмигаля. Щодо створення системи військової юстиції. Бо, якщо всі пам'ятають, до широкомасштабного вторгнення були абсолютно жахливі ситуації, коли цивільні суди, наприклад, судили військових, і це закінчувалося величезними, ледь не міжнародними скандалами. На жаль, нічого не було зроблено ні урядом Гончарука, ні урядом Шмигаля, і вже після широкомасштабного вторгнення були дискусії в Верховній Раді про запровадження якихось форм військової юстиції ", – прокоментував нардеп. 

  • Законопроєкти про створення Державного бюро військової юстиції правопорядку в Раді зареєстрували ще до початку повномасштабного вторгнення. До документів створили альтернативні законопроєкти. Саме їх сьогодні відклали.
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