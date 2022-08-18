Президент України Володимир Зеленський і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розпочали двосторонні перемовини.

Вони стартували о 14:40 у Палаці Потоцьких у Львові. Про це повідомило агентство Anadolu.

Після перемовин глав держав віч-на-віч вони зустрінуться із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

Для Ердогана це перший візит до України від початку повномасштабного вторгнення РФ. До цього він відував її 3 лютого.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy welcomed his Turkish counterpart Recep Tayyip Erdogan in the Ukrainian city of Lviv for talks https://t.co/W9A0GJVgeT pic.twitter.com/qufcNWUsgp — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) August 18, 2022

За даними турецьких медіа, які посилаються на анонімні джерела, Ердоган нібито буде пропонувати Зеленському своє посередництво на перемовинах із президентом РФ.

Україна наголошувала, що на жодні переговори на умовах Росії не піде, а також підкреслювала, що бажання росіян сісти за стіл переговорів викликане спробою зупинити український контрнаступ та поглинути окуповані нею території.