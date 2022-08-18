СБУ встановила хронологію і деталі підриву РФ Північно-Кримського каналу
СБУ встановила хронологію і деталі підриву РФ Північно-Кримського каналу
Жінки певних професій можуть не ставати на військовий облік до 1 жовтня, - Веніславський
Жінки певних професій можуть не ставати на військовий облік до 1 жовтня, - Веніславський
В Україні не спростять виїзд чоловіків призовного віку за кордон найближчим часом, - Веніславський
В Україні не спростять виїзд чоловіків призовного віку за кордон найближчим часом, - Веніславський
Як Захід допомагає Росії створювати зброю
Як Захід допомагає Росії створювати зброю
На півдні штурмова авіація та ударні гелікоптери окупантів 9 разів вдарили по українських позиціях
На півдні штурмова авіація та ударні гелікоптери окупантів 9 разів вдарили по українських позиціях
Що чекає на Трампа – крісло президента чи в’язниця?
Що чекає на Трампа – крісло президента чи в’язниця?
Оприлюднено фото наслідків вчорашнього обстрілу Харкова окупантами
Оприлюднено фото наслідків вчорашнього обстрілу Харкова окупантами
Найближчим часом будуть дуже гострі події на всьому фронті, – пресслужба ГУР
Найближчим часом будуть дуже гострі події на всьому фронті, – пресслужба ГУР
​Усі виплати за липень військовослужбовці отримають у повному обсязі, – Маляр
​Усі виплати за липень військовослужбовці отримають у повному обсязі, – Маляр
ГоловнаПолітика

Ердоган і Зеленський розпочали перемовини в Палаці Потоцьких

Після цього відбудеться їхня зустріч із Гутеррешем. 

Ердоган і Зеленський розпочали перемовини в Палаці Потоцьких
Зеленський і Ердоган
Фото: Anadolu

Президент України Володимир Зеленський і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розпочали двосторонні перемовини.

Вони стартували о 14:40 у Палаці Потоцьких у Львові. Про це повідомило агентство Anadolu.

Після перемовин глав держав віч-на-віч вони зустрінуться із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем. 

Для Ердогана це перший візит до України від початку повномасштабного вторгнення РФ. До цього він відував її 3 лютого.

За даними турецьких медіа, які посилаються на анонімні джерела, Ердоган нібито буде пропонувати Зеленському своє посередництво на перемовинах із президентом РФ.

Україна наголошувала, що на жодні переговори на умовах Росії не піде, а також підкреслювала, що бажання росіян сісти за стіл переговорів викликане спробою зупинити український контрнаступ та поглинути окуповані нею території. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також