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Денис Шмигаль зустрівся із головами урядів Чехії та Литви

Зустрічі відбулись під час Конференції у Лугано.

Денис Шмигаль зустрівся із головами урядів Чехії та Литви
Фото: Пресслужба Дениса Шмигаля

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із Петром Фіалою, прем'єром Чехії, яка однією з перших підтримала Україну після російського вторгнення.

Про це повідомив голова Кабміну Денис Шмигаль

“Найближчі шість місяців Чехія головуватиме в Раді Європейського Союзу. У цей час плануємо здійснити рішучі кроки щодо інтеграції України в ЄС”, - зазначив Шмигаль. 

Він додав, що із Фіалою були скоординовані дії щодо протистояння російській агресії,  також сторони обговорили практичну реалізацію Плану відновлення України.

Також Денис Шмигаль повідомив, що зустрівся з прем’єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте. З нею обговорили посилення співпраці для розширення експортних можливостей України, насамперед експорту врожаю. 

Фото: Пресслужба Дениса Шмигаля

Фото: надано пресслужбою

Нагадаємо, український уряд формує електронну мапу країни, на якій фіксуються всі збитки, завдані війною з Росією.

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