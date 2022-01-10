Литви затвердила план військової підтримки України

Йдеться про збільшення кількості інструкторів для ЗСУ та летальну зброю.

Литва планує збільшити військову підтримку України. Затверджений Радою державної оборони Литви план підтримки України включає низку практичних заходів, зокрема збільшення кількості інструкторів у тренувальній місії та летальну зброю.

Про це заявив міністр оборони Арвідас Анушаускас, повідомляє LRT.

"Ця матеріальна допомога – це летальна, нелетальна зброя та гуманітарна допомога – наприклад, продовження програми лікування та реабілітації для українських військових у Литві", – пояснив він.

За словами міністра, Литва планує найближчим передати Україні системи нічного бачення, для цього готують відповідне урядове рішення.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що Київ потребує допомоги Заходу у вигляді не лише оборонного озброєння, а й наступального, оскільки Москва має плани розв'язати широкомасштабну війну.

У грудні міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив про готовність надати Україні летальну зброю.