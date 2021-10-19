Перший заступник голови українського парламенту Олександр Корнієнко продовжить очолювати партію "Слуга народу". Після обрання на посаду першого віцеспікера Корнієнко заявив журналістам, що жодних юридичних обмежень для цього немає.

Про це повідомляє спеціальна кореспондентка LB.ua.

"Голова і перший заступник і заступник Ради - це політичні посади, як і голова партії. Це не державна служба", - зазначив він.

Корнієнко вважає, що обмеження можуть бути не юридичні, а організаційні. І з цим партія буде працювати на з’їзді, який заплановано на листопад.

"Обговоримо оновлення формату роботи, створення допоміжного органу - президії або виконкому політичної ради партії. Частину функцій, яку я виконую, зможемо туди делегувати", - додав голова партії "СН", перший віцеспікер Ради Олександр Корнієнко.

За обрання Корнієнка першим заступником голови ВР сьогодні проголосували 256 народних депутатів.

Крім очільника партії СН, Корнієнко є також першим заступником голови фракції "Слуга народу". Від цієї посади тепер доведеться відмовитися. Замість нього заступником Давида Арахамії може стати Андрій Мотовиловець.

Крім того, Корнієнко - голова Лічильної комісії Верховної Ради України дев'ятого скликання.