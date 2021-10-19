Ексдержсекретар США Колін Павелл помер від коронавірусу
Ексдержсекретар США Колін Павелл помер від коронавірусу
Торговельна мережа Lidl готується зайти на український ринок
Торговельна мережа Lidl готується зайти на український ринок
Стала відома планована дата поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в супертяжах
Стала відома планована дата поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в супертяжах
FТ: Китай випробував гіперзвукову ракету, яка перед ураженням цілі облетіла всю планету
FТ: Китай випробував гіперзвукову ракету, яка перед ураженням цілі облетіла всю планету
Експосол України в Естонії загинув, упавши зі сходів на дачі
Експосол України в Естонії загинув, упавши зі сходів на дачі
У Кривому Розі знайдено мертвим рідного брата загиблого мера Костянтина Павлова
У Кривому Розі знайдено мертвим рідного брата загиблого мера Костянтина Павлова
Разумков заявив, що законопроєкт про олігархів має підписувати він, Стефанчук заперечує (оновлено)
Разумков заявив, що законопроєкт про олігархів має підписувати він, Стефанчук заперечує (оновлено)
Керівник податкової Євген Олейніков: "Коли побачимо, що і скільки, гарантую, я цих хлопців оптом і в роздріб здам у прокуратуру"
Керівник податкової Євген Олейніков: "Коли побачимо, що і скільки, гарантую, я цих хлопців оптом і в роздріб здам у прокуратуру"
МОЗ попередило, що "червона" зона не обмежиться п'ятьма областями
МОЗ попередило, що "червона" зона не обмежиться п'ятьма областями
ГоловнаПолітика

"Жодних обмежень немає": Корнієнко залишиться головою партії "Слуга народу"

Для вирішення організаційних питань "слуги" поведуть з’їзд у листопаді.

"Жодних обмежень немає": Корнієнко залишиться головою партії "Слуга народу"
Фото: Анна Стешенко

Перший заступник голови українського парламенту Олександр Корнієнко продовжить очолювати партію "Слуга народу". Після обрання на посаду першого віцеспікера Корнієнко заявив журналістам, що жодних юридичних обмежень для цього немає.

Про це повідомляє спеціальна кореспондентка LB.ua.

"Голова і перший заступник і заступник Ради - це політичні посади, як і голова партії. Це не державна служба", - зазначив він.

Корнієнко вважає, що обмеження можуть бути не юридичні, а організаційні. І з цим партія буде працювати на з’їзді, який заплановано на листопад.

"Обговоримо оновлення формату роботи, створення допоміжного органу - президії або виконкому політичної ради партії. Частину функцій, яку я виконую, зможемо туди делегувати", - додав голова партії "СН", перший віцеспікер Ради Олександр Корнієнко.

За обрання Корнієнка першим заступником голови ВР сьогодні проголосували 256 народних депутатів.

Крім очільника партії СН, Корнієнко є також першим заступником голови фракції "Слуга народу". Від цієї посади тепер доведеться відмовитися. Замість нього заступником Давида Арахамії може стати Андрій Мотовиловець.

Крім того, Корнієнко - голова Лічильної комісії Верховної Ради України дев'ятого скликання.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також