Фото: Lb.ua

Печерский районный суд Киева во вторник, 21 января, избрал меру пресечения для Игоря Павловского, который проходит обвиняемым по делу об убийстве Екатерины Гандзюк, по второму подозрению - в организации преступной группировки.

Об этом сообщила корреспондентка LB.ua.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Он должен будет находиться под стражей до 4 марта. Соответствующее решение принял судья Вячеслав Подпалый.

Адвокат Владимир Сергет сообщил, что защита намерена обжаловать меру пресечения.

Напомним, что Игорь Павловский считается посредником между заказчиками и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк. Одно время он находился в СИЗО, но потом меру пресечения ему смягчили. Сейчас его судят в Одессе.

20 января 2020 года Павловского задержали по новому подозрению как руководителя преступной организации, которая запугивала депутатов Алешковского райсовета и уничтожала имущество активистов.

Павловского подозревают в преступлениях по статьям 255 (создание преступной организации), 294 (массовые беспорядки), 194 (умышленное повреждение имущества), 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса.