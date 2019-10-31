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Экс-замглавы АП объяснил, почему нужно подать заявку на ПДЧ Украине в НАТО именно сейчас

"Другого инструмента НАТО не придумало".

Экс-замглавы АП объяснил, почему нужно подать заявку на ПДЧ Украине в НАТО именно сейчас
Костянтин Єлісєєв
Фото: Сергей Нужненко

Стремление Украины к членству в НАТО важно подтвердить. Об этом в эфире "Прямого" заявил бывший заместитель главы Администрации президента Петра Порошенко Константин Елисеев.

"У нас был избран новый парламент, президент, правительство. Непонятная дискуссия. В риторике очень мало вопросов, касающихся интеграции в НАТО", - отметил Елисеев.

Он отметил, что нужно подтвердить, что Украина хочет получить План действий относительно членства.

"Почему это важно? Потому что даже в штаб-квартире НАТО ... я хотел бы сослаться на заявление заместителя генсека НАТО, такая была Геттемюллер, которая в 18 году сказала, что из всех стран, вступающих в НАТО, только по Украине не понятно или она хочет ПДЧ, или не хочет ПДЧ. Поэтому для нас это важно. И речь идет не о заявке, а о подтверждении, что мы хотим ПДЧ. Что такое ПДЧ? это то, что когда Украина выполнит соответствующие критерии, то мы можем стать членом НАТО. Потому что именно через ПДЧ все последние расширения НАТО проходили именно через этот инструмент. То есть речь идет о гарантии", - добавил Елисеев.

Он также обратил внимание на то, что важно и обязательство НАТО принять Украину в Альянс.

"И второе, что важно, - это обязательство со стороны НАТО нас принять в НАТО. Потому что сейчас обязательства на нашей стороне. А мы бы хотели, чтобы и НАТО тоже имело определенные обязательства. И это не технический вопрос, это вопрос политики, большой политики. И вы знаете, как чувствительно к этому вопросу ПДЧ относятся некоторые партнеры, особенно скептически настроенные страны или страны, которые боятся Путина, Российской Федерации. Поэтому я не согласен с тем, что это вопрос технический. Это вопрос абсолютно политический. И для нас нужно, чтобы мы внутри консенсусно подтвердили: да, мы хотим ПДЧ.

Но, к сожалению, когда проходит такая дискуссия, одни говорят, что нам надо ПДЧ, а другие говорят, что даже не надо ничего делать - ни заявки, ничего. То, конечно, подыгрываем позиции Москвы и подыгрываем позиции скептиков. Посмотрите, сейчас Венгрия говорит: мы будем дальше блокировать, и в Украине не понятно, что происходит - хотят они ПДЧ или не хотят. Пока нет консенсуса ... На мой взгляд, сейчас очень позитивная ситуация", - рассказал Елисеев.

Он отметил, что общество в большинстве поддерживает членство Украины в НАТО.

"Это символ того, что рано или поздно мы будем членами НАТО, если выполним критерии, но это надо идти через ПДЧ. Другого инструмента пока НАТО не придумало. То, что сейчас приехал генсек НАТО с некоторыми идеями, - это вроде "активизировать", "усилить" ,"интенсифицировать". Это хорошо, но здесь нет ключевого: они готовы нам дать План действий по членству в качестве инструмента членства в НАТО или нет? ПДЧ - почему это политический вопрос? Это лучшая санкция со стороны международных партнеров против Путина. И это момент истины для них. И мы хотели бы тоже почувствовать их позицию", - добавил он.

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