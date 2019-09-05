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Новый глава Херсонской ОГА назначил двух замов из партийной программы "Лифт"

Ранее Козырь и Чепига были советниками Гусева.

Новый глава Херсонской ОГА назначил двух замов из партийной программы "Лифт"
Юрій Гусєв
Фото: mil.gov.ua

Председатель Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев подписал распоряжение о назначении заместителей губернатора Сергея Козыря и Светланы Чепиги. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации.

Сообщается, что Козырь и Чепига прошли конкурсный отбор через партийную программу "Лифт". Ранее они были советниками Гусева.

Сергей Козырь будет координировать вопросы строительства, развития инфраструктуры и жилищного хозяйства. Светлана Чепига займется вопросами гуманитарной сферы.

Юрий Гусев является президентом общественной организации "Международное объединение Землячество Херсонщины", в совет которой входит бывший губернатор Андрей Гордеев, а также председатель облсовета Владислав Мангер, подозреваемый в убийстве Екатерины Гандзюк.

В 2015-2016 годах занимал должность заместителя министра обороны Украины. Он фигурировал в делах о завышении цены при закупке топлива для армии, а также о строительстве квартир для военнослужащих. Ранее Гусев был 41 номером в списке кандидатов "Слуги народа" в Верховную Раду.

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