Главу патрульной полиции Одесской области отстранен после заявлений с критикой от подчиненной

Для служебной проверки в Одессу отправили специальную комиссию из Киева.

Начальника патрульной полиции Одесской области Юрия Рыбака отстранили от должности после ряда заявлений его подчиненной Зои Мельник о взяточничестве и неэффективности работы ведомства. Эти заявления проверит дисциплинарная комиссия.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает Громадське.

По его словам, для служебной проверки в Одессу отправили специальную комиссию из Киева.

"Очень много обвинений было высказано за последние несколько дней и очень многие из этих обвинений реально не имели никакой фактической доказательной базы. Вываливается информация без какой-либо конкретики", - сказал Билошицкий.

Он пояснил, что специальная комиссия создана для того, чтобы "собрать фактаж".

Руководителя патрульной полиции Одесской отстранили на время проведения этого расследования.

"Для того, чтобы дополнительно обеспечить беспристрастность и исключить любые возможные даже мысли, что может быть какая-то ангажированность", - отметил Билошицкий, добавив, что даже без отстранения Рыбака "никаких препятствий расследованию бы не было".

На вопрос, будут ли привлечены к ответственности Рыбак, если заявления подтвердятся, или сама Мельник, если - нет, Билошицкий ответил, что не хочет говорить об этом, потому что сначала надо получить выводы комиссии.

Ранее сержант патрульной полиции Одесской области Зоя Мельник регулярно писала критические посты о работе управления патрульной полиции в Одессе, рассказывая о систематическом взяточничестве, установленных "планах" от руководства на количество штрафов, из-за чего полицейские занимаются нарушением правил дорожного движения, а не более важными делами, о других проблемах в работе ведомства.

Позже Зоя Мельник заявила, что в ее адрес начали поступать угрозы, а на работе ей создали "невыносимые условия", чтобы она уволилась.

Напомним, Юрий Рыбак - сын депутата Горловского городского совета Владимира Рыбака, которого похитили и жестоко убили боевики так называемой "ДНР".