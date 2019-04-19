СБУ не сообщает суду, где находится подозреваемый в причастности к убийству Гандзюк Павловский

Рассмотрение ходатайства об освобождении из-под стражи перенесли уже в третий раз.

Шевченковский райсуд Киева в третий раз перенёс рассмотрение ходатайства адвоката об освобождении из-под стражи Игоря Павловского, подозреваемого в сокрытии убийства Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает кореспондентка LB.ua из зала суда.

Судья Елена Малашак сообщила, что Служба безопасности игнорирует запросы суда, не сообщает местонахождение Павловского и не доставляет его на заседание. К Павловскому сегодня пытался попасть его адвокат Максим Болдин, но безуспешно: в изоляторе СБУ адвокату отказали в свидании с подзащитным, ссылаясь на то, что сейчас Павловскому оказывают медицинскую помощь.

По словам адвоката, 17 апреля Павловский упал в изоляторе и получил сотрясение мозга.

"Он не может находиться нигде, кроме изолятора временного содержания, либо следственного изолятора, либо больницы под конвоем", - сказал Болдин в комментарии журналистам.

Спикер СБУ Елена Гитлянская сказала LB.ua, что ей неизвестно, почему служба не доставляет Павловского и посоветовала написать официальный запрос.

Напомним, 4 апреля прокуратура смягчила подозрение Игорю Павловскому с организации убийства на сокрытие преступления. По словам адвоката Болдина, такое решение было принято исходя из протокола допроса другого подозреваемого - Сергея Торбина.