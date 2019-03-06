Действующий директор и экс-замдиректора "Спецтехноэкспорта" арестованы

Для Бельбаса и Панасенко установлен залог соответственно в 7 и 5 млн гривен.

Соломенский суд Киева постановил арестовать директора "Спецтехноэкспорта", который входит в состав госконцерна "Укроборонпром", Владислава Бельбаса до 1 мая, установив залог в в 7 миллионов гривен.

Представитель обвинения прокурор САП Ольга Яровая требовала как альтернативную меру залог в размере 55,4 миллиона гривен, но суд удовлетворил требование частично, сообщает Цензор.НЕТ.

Кроме Бельбаса, арест назначен подозреваемому по тому же делу экс-замдиректора "Спецтехноэкспорта" Денису Панасенко. Для него альтернативной мерой определено 5 миллионов гривен.

Еще три чиновника ожидают заседания суда, среди которых бывший и нынешний руководители "Спецтехноэкспорта". НАБУ задержало их 4 марта и подозревает в растрате 2,225 млн долларов.

Они могут быть причастны к организации преступной схемы хищения средств, которая нанесла 55,5 млн гривен убытков государственному предприятию "Завод 410 гражданской авиации". Подозреваемым вменяют ч.ч.2, 3 ч.27, ч.2 ч.28, ч.5 ч.191 (хищение), ч.ч.2, 3 ч.27, ч.2 ч.28, ч.1 ч.366 (служебный подлог).

По данным следствия, в ходе выполнения контракта "Завода 410 ГА" с Министерством обороны Индии "Спецтехноэкспорт" привлек компанию из ОАЭ в качестве коммерческого посредника. Ее услуги были фиктивными, но в 2015 году они обошлись "Заводу 410 ГА" в 2,2 млн долларов.

Как известно, в 2009 году Индия и "Спецтехноэкспорт" заключили договор о модернизации 105 самолетов Ан-32 индийских ВВС. 40 самолетов модернизируются на ГП "Завод 410 ГА" и еще 65 самолетов - в Индии, на заводе в Канпуре.

В ноябре 2015 году Украина передала Индии последнюю партию отремонтированных Ан-32.

Напомним, осенью 2017 года сообщалось, что сотрудники Генеральной прокуратуры и Государственной фискальной службы провели обыски у руководителей госпредприятия "Спецтехноэкспорт" по делу о растрате 198 млн гривен путем их вывода через фиктивные предприятия и изъяли у директора предприятия 120 тыс. долларов.

В июне прошлого года директор "Спецтехноэкспорта" Павел Барбул ушел в отставку.

"Спецтехноэкспорт" входит в концерн "Укроборонпром", его основным видом деятельности является экспортно-импортные отношения на мировом рынке вооружений.