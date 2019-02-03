​В Софийском соборе началась интронизация митрополита Епифания

Фото: Соня Кошкина

В Софийском соборе около 9:00 в воскресенье началась интронизация (на светский манер - инаугурация) митрополита Киевского и всей Украины, предстоятеля Православной церкви Украины Епифания.

Как сообщает корреспондент LB.ua, на интронизацию приехали многочисленные церковные иерархи, президент Петр Порошенко, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, лидер "Самопомощи" Андрей Садовый, члены Кабинета министров.

На церемонию были приглашены около 150 человек.

Епифанию сегодня исполняется 40 лет. Он родился в 1979 в Одесской области в семье рабочих. Учился в Киевской духовной семинарии УПЦ КП и позже в Киевской духовной академии.

21 декабря 2007 года архиепископом Переяслав-Хмельницким Димитрием (Рудюком) в Михайловском Златоверхом монастыре пострижен в монашество с именем Епифаний в честь святителя Епифания Кипрского.

В 2008 году стал секретарем предстоятеля УПЦ КП Филарета (Денисенко).

28 июня 2013 года решением Архиерейского собора УПЦ КП возведён в сан митрополита Переяслав-Хмельницкого и Белоцерковского и назначен Патриаршим наместником с правами епархиального архиерея. По уставу, наместник должен помогать главе церкви в руководстве приходами в Киевской области, а в случае смерти Патриарха станет Местоблюстителем патриаршего престола.

15 декабря 2018 года на Объединительном соборе был избран предстоятелем новообразованной Православной церкви Украины с титулом митрополит Киевский и всея Украины.