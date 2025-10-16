З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
«Помилишся — заплатиш з власної кишені», — як полковних Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами у війську

Нові люди в медслужбі — здебільшого результат бусифікації. Вчитися вони не хочуть. «Поки таким система не вставить пістона — справа не піде. Тому людина спочатку нічого не робить, далі попадає на гроші і тоді розуміє: з цього човна не втечеш, треба гребти», — розповідає LB.ua полковник медичної служби Ігор Щербаков.

Розповідає, що бути начальником медичної служби в ЗСУ — уміти не тільки лікувати, а й вести облік майна. Кожен начмед левову частку свого часу виділяє на планування закупівель, постановку на облік того, що надійшло, списання використаного.

Усе це кропітка робота. Помилишся — заплатиш з власної кишені за нестачу.

Списати у колег

Полковник медичної служби Ігор Щербаков створив проєкт «Медичний облік без порушень», у рамках якого допомагає начмедам учитися вести облік:

Розповідає, що з початком великої війни ЗСУ почали приймати до своїх лав багатьох медиків. Вони зналися на медицині, проте в лікарнях облік ліків і медичного майна за них вели інші люди: фармацевти, старші медсестри чи завгоспи. І ось цивільний лікар стає начальником медичної служби батальйону, полку або бригади. Приймає посаду. Робить перші помилки.

Ігор Щербаков
Фото: Макс Требухов
Ігор Щербаков

Усі питання забезпечення й використання медзасобів падають на новоспеченого начмеда. У військовому статуті чітко прописано: основне джерело отримання знань для офіцера ЗСУ — самоосвіта. Начмеди є офіцерами, тому лікування стає лише однією з ланок, за які він тепер відповідає. Як швидко опанувати нове?

«Списати у колег, — каже Щербаков. — Часто медики йдуть до логістів: наче ж має бути в усіх однаково. Але служби різні. Облік теж. Наслідок — маса помилок. А я в медобліку більш ніж 10 років. Знаю правила, слідкую за змінами. У 2022-му займав посаду заступника начальника медичної служби командування ТрО. Ми формували нові бригади і батальйони. Комунікував багато з представниками різних частин і розумів: багато питань є типовими. Щоб не пояснювати кожному начмеду окремо, вирішив записати серію відеоуроків. Там пояснив простою мовою, як ставити на облік, робити списання та планування». 

«Одного навчили — другий прийшов і ні бум-бум»

Далі Ігор створив чат. Він досі є, там спілкуються й обмінюються досвідом начмеди, об’єднані службою та бюрократією: «Раніше нас було мало, служили довше, передавали знання одне одному без поспіху. Нині кількість людей у чаті зростає, на посади приходять нові і нові люди. Одного навчили — другий прийшов і ні бум-бум. Він проходить навчання за відеоуроками і лишається у чаті. Так ми стали спільнотою, учасників чату зараз близько тисячі».

Фото: facebook/Ігор Щербаков

Кожен начмед є матеріально відповідальною особою. Не захотів розібратися, махнув рукою на правила — заплатив з власної кишені. Часом суми за помилки доходять до мільйонів гривень: «Медичне майно має пройти повний життєвий цикл. Спочатку його мають отримати і поставити на облік, дати використати і в кінці списати. Коли є нестача, “дірка” має бути закрита. Тому, залежно від ситуації, начмед віддає ці гроші із зарплати або скидається весь підрозділ. Ще варіант — звернутися до волонтерів. Вони купують ліки, яких не вистачає, начмед ставить їх на облік». 

«Забуті» планшети

Ігор пригадує випадок з порушенням обліку в одній новоствореній частині бригади ТрО. Отримали турнікети. Поставили їх на облік як інвентар: річ, яку можна використовувати багато разів. Інвентарне майно списують покроково, з категорії в категорію. А витратне майно, яким є турнікет, списують у нуль. Використали — і все. 

«Розгребти цю історію ми змогли, тільки приїхавши в частину з комісією, у складі якої я був. Довели, що сталася помилка», — розповідає Щербаков. 

Звісно, не обходиться у військовій медицині і без начмедів, які прийшли на посади підзаробити. Вони добре знають правила обліку і глибину власної кишені. 

Фото: facebook/Razom for Ukraine

Ігор розповідає, що працюють з різними фондами: «Вони видають медичне обладнання й ліки, а ми потім проводимо перевірки, щоб отримане точно поставили на облік. Одного разу працювали з фондом “Разом for Ukraine”, який видавав УЗД-апарати. У комплекті до кожного йшов планшет. Усі все отримали, ми почали перевірку. Виявилось, що УЗД-апарати є, а більшості планшетів нема. Почали шукати начмедів: ті кажуть — не брали. Проте у волонтерів були фото, де ці начмеди з усмішками тримають планшети в руках. Було приємно спостерігати, як одразу минає амнезія».

Також пригадує, як один уже колишній начмед не поставив на облік партію аптечок — 500 штук. Аптечки «пропали», комісія провела службове розслідування — схему начмеда викрили. Проте такі суми — дрібниці порівняно з можливими зловживаннями в держзакупівлях Тому кримінальної відповідальності цей медик не зазнав. 

УЗД-апарат з Нью-Йорка

Та вистачає і добрих, світлих історій. Наприклад, коли їдеш Нью-Йорком, а тобі пропонують новенький УЗД-апарат.

«Приїхали ми у Нью-Йорк Донецької області. Їдемо неквапливо бусиком по місту — іде дядько, десь я його бачив, — пригадує Ігор. — Виходжу до нього й кажу: “Ви, мабуть, начмед”. Схвально киває. Кажу, шукаємо такий-то батальйон, а зв’язку нема. Він розповідає, куди їхати, підвозимо і його: він був начмедом іншого бату, який стояв поряд. Тут раптом питає: “Вам треба УЗД-апарат?”. Звісно! Їдемо з ним у якийсь гараж. Там стоїть новенький у клейонці УЗД-апарат. У Нью-Йорку. Волонтери принесли, а він не знав, що з ним робити. Завантажив УЗД нам у бусик, дядько видихнув: поставити його на облік він не зміг би, відмовити волонтерам теж. Я дізнався, де в Покровському регіоні є узедист, і все. Думаю, цей апарат досі працює в тих краях».

Військовий медик використовує сучасний портативний УЗД-апарат <i>Butterfly iQ+,</i> переданий фондом <i>Razom for Ukraine</i> і <i>ZDOROVI</i>. 
Фото: medicine.rayon.in.ua
Військовий медик використовує сучасний портативний УЗД-апарат Butterfly iQ+, переданий фондом Razom for Ukraine і ZDOROVI

Часом медикаменти можуть з’явитися несподівано. Приходиш зранку на склад, а там чекають ящики препаратів: «Я працював тоді у 116 бригаді ТрО на Мар’янському напрямку. Заходжу ранком на склад — стоять дві коробки, яких вчора не було. Питаю хлопців: “Що це?”. Знизують плечима: “Розвідка принесла”. Відкрив: міорелаксанти, які використовують на стабіках під час анестезії. Препарат, що розслаблює м’язи — щоб трубки в ніс чи горло встановити. Термін придатності спливає: залишився місяць. За правилами, ми не можемо ставити на облік ліки, де термін менш ніж пів року. Але ж це вкрай потрібні ліки. Подзвонив на найближчий стабпункт — забрали та швидко використали. Начмед має орієнтуватися по ситуації, часом діяти інтуїтивно».

Роботи в Ігоря, незважаючи на записані відеоуроки й чат, не меншає. Він упевнений: мотивовані люди уже давно в лавах ЗСУ або стали ветеранами. Нові люди — здебільшого результат бусифікації. Вчитися вони не хочуть: «Поки таким система не вставить пістона — справа не піде. Тому людина спочатку нічого не робить, далі попадає на гроші і тоді розуміє: з цього човна не втечеш, треба гребти. Тоді починає вчитись, розбиратись в усьому. Але нічого. Працюємо».

Ольга Бродська, журналістка
Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
