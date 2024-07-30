Завтра відключення не прогнозуються, — "Укренерго"

Споживачів закликають користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00.

Укренерго реконструювало міждержавну ЛЕП з високошвидкісною лінією технологічного зв’язку з мережами угорського системного опера

У середу, 31 липня, в Україні не прогнозують відключення електроенергії. Водночас, споживачів просять використовувати потужні електроприлади у окремі години.

Про це повідомляє "Укренерго".

"Завтра, 31 ЛИПНЯ, відключення не прогнозуються. При зміні ситуації в енергосистемі – про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково", — ідеться у повідомлені.

Споживачів закликають використовувати потужні електроприлади з 11:00 до 15:00.

В "Укренерго" прогнозують, що у найближчі 3 місяці є можливість обійтися мінімальними обмеженнями або без відключень електроенергії взагалі.