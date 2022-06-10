Майже 9 із 10 спожитих в Україні кіловат годин були вироблені без жодних викидів СО2, – Міненерго

Станом на 8 червня в Україні частка чистої енергії (атомна, гідро, вітрова, сонячна, біогенерації) в енергобалансі досягла 87,4%.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

Тобто, майже 9 із 10 спожитих в Україні кіловат годин були вироблені без жодних викидів СО2.

“За рівнем розвитку безвуглецевої генерації Україна перебуває на одному рівні та інколи навіть перевищує відповідні показники країн ЄС”, – йдеться у повідомленні.

Так, у 2021 році середньозважена частка безвуглецевого енергоміксу країн ЄС склала 63%, а в Україні досягла 70%

До прикладу, у Німеччині вчора частка чистої електроенергії становила 44%, решта покривалася за рахунок використання природного газу та вугілля.

Нагадаємо, радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль заявила, що Україна може отримати до кінця року 1,5 мільярда євро від експорту електроенергії.

У вівторок, 7 червня Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії погодила поетапне розширення експорту української електроенергії в Європу.