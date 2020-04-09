Генерал-майор СБУ Юлія Лапутіна: "Росія створює та підживлює рухи за традиційні цінності"
Генерал-майор СБУ Юлія Лапутіна: "Росія створює та підживлює рухи за традиційні цінності"
Во Львове бездомный зарезал лидера группы "Лесик Band" Александра Дацюка
Во Львове бездомный зарезал лидера группы "Лесик Band" Александра Дацюка
В Киево-Печерской Лавре коронавирусом заразились еще 26 человек
В Киево-Печерской Лавре коронавирусом заразились еще 26 человек
Путин приписал России войны с печенегами и половцами
Путин приписал России войны с печенегами и половцами
Венедиктова завела дело на Порошенко
Венедиктова завела дело на Порошенко
​В Малине празднование приезда друга из Польши привело к вспышке COVID-19
​В Малине празднование приезда друга из Польши привело к вспышке COVID-19
Полковника Безъязыкова приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену
Полковника Безъязыкова приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
ГлавнаяЭкономикаБизнес

Нацсовет проверит телеканал "Прямой" из-за "Вата-шоу"

Регулятор заинтересовался передачей на второй год ее существования.

Нацсовет проверит телеканал "Прямой" из-за "Вата-шоу"
Фото: Прямой

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 9 апреля назначил внеплановую выездную проверку телеканалу "Прямой" из-за передачи "Вата-шоу" Андрея Полтавы.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Высказывания, которые звучали в этой передаче в октябре - феврале, имеют признаки нарушения целого ряда статей законов Украины, в том числе "О телевидении и радиовещании", "Об информации" и "О защите общественной морали".

Приказ о проведении проверки будет издан после завершения карантина. Тогда же состоится и сама проверка.

Напомним, что "Вата-шоу" изначально выходило в Youtube, но с осени 2018 года транслируется в эфире "Прямого". В 2019 году ведущий передачи Андрей Полтава баллотировался в депутаты Верховной Рады от партии "Европейская солидарность". 

Это уже вторая внеплановая проверка, назначенная "Прямому" в этом году. В начале января Нацсовет решил проверить телеканал из-за оскорблений президент Владимира Зеленского со стороны ведущего Сергея Пояркова. Результаты проверки пока не сообщались.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также