У США зіркою перерви матчу за Супербоул-2026 стане критик Трампа

Розваги під час спорту з політичним присмаком.

Національна футбольна ліга США оголосила, що у матчі за Супербоул 2026 року під час перерви на сцені виступить виконавець Bad Bunny.

Як пише CNN, це рішення одразу викликало чимало суперечок: Bad Bunny є пуерториканцем, який публічно підтримував Камалу Гарріс на президентських виборах, критикував команду Дональда Трампа за образливі жарти на адресу його батьківщини і навіть виключив територію США зі свого концертного туру, уникаючи уваги з боку міграційної служби ICE.

Супербоул - найбільша телеподія у США, яка збирає біля екранів сотні мільйонів глядачів. Перерва матчу вважається найрейтинговішим шоу Америки, на яке запрошують лише топ-зірок. Цьогоріч на трибуни особисто завітав Трамп.