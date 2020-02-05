"Это все очень грустно, непросто и очень болезненно".

Музыкант, лидер украинской группы "Тартак" Александр Положинский заявил о том, что принял решение уйти из группы.

Об этом Положинский рассказал в своем видео, выложенном на странице в фейсбуке. Видео он записал после заседания суда по подозреваемому в убийстве Шеремета Андрею Антоненко, и сказал, что это решение не связано с этим делом.

"Это все грустно, непросто и очень болезненно, но я понял, что больше не могу, – говорит он. – Очень просил бы вас всех не впадать в депрессняк по этому поводу – все-таки это были прекрасные годы и мы много хорошего подарили друг другу".

Причин такого решения музыкант не озвучил: "Уже есть как есть, решение принято и обжалованию не подлежит". О планах на будущее Положинский тоже не рассказал.

Группа "Тартак" существует с 1996 года, за время существования записала 10 студийных альбомов.