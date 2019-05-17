Роберт Паттисон может сыграть Бэтмена

Роберт Паттисон ведет переговоры с Warner Bros и претендует на главную роль в фильме Мэтта Ривза "Бэтмен". Об этом сообщает Collider.

Окончательно актера еще не утвердили на эту роль, кастинги продолжаются, однако кандидатура Паттисона является приоритетной.

Отмечается, что Мэтт Ривз искал актера возрастом от 25 до 33 лет, а Паттинсону 33 года. Если его утвердят, то он станет самым молодым Бэтменом после Кристиана Бейла, который начал сниматься в 31 год.

Variety сообщает, что работа над фильмом ведется с 2015 года. Изначально "Бэтмена" должен был ставить Бен Аффлек - главный актер одноименного фильма вселенной DC. Но в феврале 2017 года он уступил режиссерский пост Мэтту Ривзу, а спустя еще два года официально ушел из проекта как исполнитель.

Новый "Бэтмен" не будет входить во вселенную DC, это отдельны независимый проект. Согласно источнику, Ривз планирует трилогию. Съемки первой части должны начаться осенью этого года, на широкие экраны фильм выйдет в июне 2021 года.

Если Паттисона таки утвердят на эту роль, актер будет принимать участие сразу в двух съемках, поскольку подписан еще на главную роль в новом фильме Кристофера Нолана, который ожидается в июле 2020 года.

Напомним, 6 мая вышел второй трейлер фильма "Человек-паук: Возвращение домой" режиссера Джона Уоттса. Сюжет фильма разворачивается сразу после последних "Мстителей". Поэтому тем, кто не видел этот фильм, трейлер лучше не смотреть – там есть спойлеры.