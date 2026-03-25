Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Йокодзуна зачекає: Явгусишин перервав програшну серію. Але для історичного підвищення цього не досить
Йокодзуна зачекає: Явгусишин перервав програшну серію. Але для історичного підвищення цього не досить
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
ГоловнаСвіт

Дрони атакували аеропорт Кувейт: загорілися резервуари з паливом

Також ударів завдали по енергооб'єкту Ізраїлю. 

Дрони атакували аеропорт Кувейт: загорілися резервуари з паливом
Фото: AliExpress

Вранці дрони атакували паливні резервуари в аеропорту в Кувейті. На місці удару спалахнула значна пожежа, пише The Guardian

Управління цивільної авіації країни, посилаючись на речника Абдуллу Аль-Раджхі, повідомило в соціальних мережах, що жертв немає. Іран підтвердив атаки на Кувейт, Ізраїль, Йорданію та Бахрейн, додають CBS News

Корпус вартових Ісламської революції заявив, що вони випустили ракети і безпілотники по Ізраїлю, а також по військових базах, де розміщуються американські війська в Кувейті, Йорданії та Бахрейні. 

В Ізраїлі під обстріл потрапила найбільша ізраїльська електростанція в Хадері. 

Бойові дії на Близькому Сході 

Операція Ізраїлю і США проти Ірану триває з 28 лютого. Ізраїль також атакує Ліван, де діє угруповання “Хезболла”. КВІР у відповідь на операцію атакує Ізраїль і країни Перської затоки, зокрема американські військові бази та енергетику цих країн.

Також про відбиття атак повідомляла Туреччина, а Азербайджан заявляв про удар по аеропорту на автономній території. Іран відмовився брати відповідальність за ці епізоди. 

Бойові дії на Близькому Сході спричинили паливну кризу: через атаки одразу декілька нафто-газових об’єктів призупинили роботу, а найважливіший морський шлях постачань нафти – Ормузька протока – заблокований іранцями.

Дональд Трамп 22 березня висунув Ірану ультиматум із вимогою розблокувати її. В інакшому випадку він погрожує знищити всі електростанції Ірану.

У країнах Перської затоки перебувають українські фахівці по боротьбі з дроновими атаками. Україна надіслала їх у відповідь на запит про допомогу від США та постраждалих від іранських атак країн. 

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies