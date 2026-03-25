Дрони атакували аеропорт Кувейт: загорілися резервуари з паливом

Також ударів завдали по енергооб'єкту Ізраїлю.

Вранці дрони атакували паливні резервуари в аеропорту в Кувейті. На місці удару спалахнула значна пожежа, пише The Guardian.

Управління цивільної авіації країни, посилаючись на речника Абдуллу Аль-Раджхі, повідомило в соціальних мережах, що жертв немає. Іран підтвердив атаки на Кувейт, Ізраїль, Йорданію та Бахрейн, додають CBS News.

Корпус вартових Ісламської революції заявив, що вони випустили ракети і безпілотники по Ізраїлю, а також по військових базах, де розміщуються американські війська в Кувейті, Йорданії та Бахрейні.

В Ізраїлі під обстріл потрапила найбільша ізраїльська електростанція в Хадері.

Бойові дії на Близькому Сході

Операція Ізраїлю і США проти Ірану триває з 28 лютого. Ізраїль також атакує Ліван, де діє угруповання “Хезболла”. КВІР у відповідь на операцію атакує Ізраїль і країни Перської затоки, зокрема американські військові бази та енергетику цих країн.

Також про відбиття атак повідомляла Туреччина, а Азербайджан заявляв про удар по аеропорту на автономній території. Іран відмовився брати відповідальність за ці епізоди.

Бойові дії на Близькому Сході спричинили паливну кризу: через атаки одразу декілька нафто-газових об’єктів призупинили роботу, а найважливіший морський шлях постачань нафти – Ормузька протока – заблокований іранцями.

Дональд Трамп 22 березня висунув Ірану ультиматум із вимогою розблокувати її. В інакшому випадку він погрожує знищити всі електростанції Ірану.

У країнах Перської затоки перебувають українські фахівці по боротьбі з дроновими атаками. Україна надіслала їх у відповідь на запит про допомогу від США та постраждалих від іранських атак країн.