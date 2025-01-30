У Вашингтоні сталася авіатроща поблизу аеропорту імені Рейгана

Федеральна авіаційна адміністрація Сполучених Штатів повідомила про зіткнення у повітрі невеликого комерційного літака з гелікоптером марки "Сікорський" поблизу Національного аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні.

Як пише Reuters, літак здійснював рейс для компанії American Airlines і вилетів з міста Вічіта, штат Канзас. Згідно з даними на сайті авіаперевізника, він може вміщувати до 65 пасажирів на борту.

У річці Потомак, яка тече безпосередньо біля аеропорту, проводиться пошуково-рятувальна операція. Усі рейси на прибуття та відправлення з летовища були скасовані. Персонал бере участь у ліквідації наслідків авіаційного інциденту. Очевидці говорять про велику кількість техніки на місці події.

Офіційні джерела досі не оприлюднювали будь-які дані щодо загиблих чи постраждалих.