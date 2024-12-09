Антикорупційне управління хоче заборонити президенту Південної Кореї поїздки за кордон

Опозиційні партії не змогли вихідними оголосити імпічмент Юн Сок Йолю, але обіцяли повернутися до питання знову.

Влада Південної Кореї планує ввести заборону на поїздки за кордон для президента країни Юн Сок Йоля, повідомляє DW.

Головний прокурор Управління з розслідування корупції високопосадовців Про Дон Ун доручив слідчим домагатися заборони на поїздки Юна через розслідування його недовговічного указу про воєнний стан.

Минулого тижня Юн оголосив воєнний стан, заявивши, що хоче очистити країну від “пропівнічнокорейських сил”, не надаючи подробиць. Але цей крок занурив країну в політичну кризу.

Під масовим політичним тиском президент був змушений скасувати спірний указ через кілька годин. Пізніше Юн вибачився за свої дії, але наміру піти у відставку не мав.

Опозиційні партії пообіцяли оголосити імпічмент президенту, але не змогли цього зробити на вихідних, оскільки більшість депутатів від керівної партії бойкотували голосування.

“Партія влади народу” (PPP) стверджувала, що вона заблокувала голосування, щоб уникнути “жорстокого розколу та хаосу”. У політсилі додали, що “вирішуватимуть цю кризу більш упорядковано та відповідально”. Але цього тижня опозиція пообіцяла подати нове подання про імпічмент президента.