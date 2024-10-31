В результаті ракетних атак "Хезболли" в Ізраїлі загинуло сім людей

Сьогодні, 31 жовтня, ракетні атаки “Хезболли” по півночі Ізраїлю вбили семеро людей на сільськогосподарських полях поблизу Метули та Хайфи. Цей день став найбільш смертоносним для цивільних осіб в Ізраїлі за останні місяці.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Зокрема, п'ятеро людей, які працювали в яблуневому саду поблизу прикордонного міста Метула, були вбиті, коли ракета, випущена з Лівану, влучила в них пізно вранці. Ще одна людина отримала важкі поранення.

Один із загиблих був громадянином Ізраїлю, інші - іноземцями.

Ще двоє людей загинули внаслідок падіння осколків у оливковому гаю за межами передмістя Хайфи, коли “Хезболла” випустила ракети по цьому району. Крім того, чоловіка у віці 70 років госпіталізували з легкими травмами.

Таким чином за останній рік в результаті транскордонних атак на північ Ізраїлю загинуло вже 39 людей.