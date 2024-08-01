Західні країни працювали над обміном Олексія Навального з Росії, - Білий дім

Західні країни хотіли обміняти з Росії Олексія Навального.
Про це повідомив радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван.
Він розповів, що США "разом із партнерами працювали над угодою, яка б стосувалась Алексєя Навального".
"На жаль, він помер", – додав Салліван.
Раніше про угоду щодо обміну Навального говорили його політичні соратники.
- Росія провела з демократичними країнами обмін ув’язнених, помінявши політичних в'язнів, які мають громадянство західних країн і РФ, на російських кілера, шпигунів і шахраїв.
- 16 лютого стало відомо, що Олексій Навальний помер у виправній колонії №3 у Ямало-Ненецькому автономному окрузі.