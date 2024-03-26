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Франція передасть Україні 78 гаубиць Caesar, — Associated Press

Франція планує збільшити постачання боєприпасів для України.

Франція передасть Україні 78 гаубиць Caesar, — Associated Press
Французькі САУ CAESAR на передовій
Фото: Угруповання Об'єднаних сил

Франція незабаром зможе доставити Україні 78 гаубиць Caesar і збільшить постачання снарядів, щоб задовольнити нагальні потреби Києва в боєприпасах для боротьби з Росією.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, пише Associated Press.

За словами Лекорню, між Францією, Україною та Данією досягнуто згоди про фінансування самохідних 155-мм гаубиць Caesar, що дасть змогу Франції "швидко поставити" їх до України.

Також  на меті Франції є постачання Україні 80 тис. снарядів для 155-мм гармат цього року. У порівнянні з 30 тис., які було поставлено з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, зазначив міністр.

За словами Лекорню, Франція також приєдналася до ініціативи Чехії щодо виявлення наявних запасів пороху та боєприпасів в інших країнах, які можна було б купити за межами Європейського Союзу.

Франція вимагає від оборонної впромисловості збільшення виробництва боєприпасів для України.

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