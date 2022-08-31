​Кулеба обговорив із головою МЗС Німеччини санкції проти РФ

"Російський енергетичний шантаж є частиною її війни з Європою, і на нього треба дати сильну та єдину європейську відповідь".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з очільницею МЗС Німеччини Анналеною Бербок восьмий пакет санкцій проти Росії та подальші поставки зброї Україні.

Зустріч відбулася в Празі.

"Зустрівся у Празі зі своєю колегою та другом Анналеною Бербок. Ми обговорили восьмий пакет санкцій ЄС, візові обмеження для росіян і подальші поставки зброї в Україну", – написав Кулеба у Twitter.

Він також наголосив, що російський енергетичний шантаж є частиною її війни з Європою, і на нього "треба дати сильну та єдину європейську відповідь".

Нагадаємо, раніше Кулеба обговорив восьмий пакет антиросійських санкцій із міністеркою закордонних справ Франції Катрін Колонною.