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Зеленський обговорив з прем’єркою Естонії майбутні саміти ЄС і НАТО

Президент подякував за підтримку євроінтеграційної стратегії України.

Зеленський обговорив з прем’єркою Естонії майбутні саміти ЄС і НАТО
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський обговорив з прем’єркою Естонії Каєю Каллас майбутні саміти Євросоюзу та НАТО

Про це він написав у твіттері.

Зеленський подякував за підтримку євроінтеграційної стратегії України та обговорив пріоритети співпраці України й Естонії.

"Мав телефонну розмову з прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас. Ми вдячні за рішучу підтримку стратегії європейської інтеграції України. Обговорили пріоритети співпраці України й Естонії в контексті саміту НАТО в Мадриді. Обмінялися думками щодо гарантування продовольчої безпеки", - зазначив президент.

Нагадаємо, раніше Каллас наголосила, що оскільки Росія не припиняє війни проти України, Євросоюз має зважитися на запровадження наступного, сьомого пакету санкцій проти країни-агресорки.

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