Украинских туристов в двух египетских отелях закрыли на карантин из-за подозрения на коронавирус

Сколько граждан Украины оказались на карантине, не сообщается.

В двух отелях на египетском курорте Шарм-эль-Шейх украинских туристов закрыли на карантин, поскольку у других отдыхающих заподозрили коронавирус. Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры.

"Если лабораторные тесты после окончания карантина не обнаружат случаев заболевания COVID-19 или подозрений на инфицирование, украинские туристы смогут вернуться домой", - говорится в сообщении.

Речь идет об отелях Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5*.

Сколько украинцев оказались в карантине, не сообщается.

Туристический оператор Join Up! уточняет, что граждане Украины будут находиться во время карантина в отелях.

По состоянию на утро 15 марта, в Египте зафиксировано 109 случаев SARS-COV-2. Двое людей скончались.