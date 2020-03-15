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Украинских туристов в двух египетских отелях закрыли на карантин из-за подозрения на коронавирус

Сколько граждан Украины оказались на карантине, не сообщается.

Украинских туристов в двух египетских отелях закрыли на карантин из-за подозрения на коронавирус
Фото: EPA/UPG

В двух отелях на египетском курорте Шарм-эль-Шейх украинских туристов закрыли на карантин, поскольку у других отдыхающих заподозрили коронавирус. Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры.

"Если лабораторные тесты после окончания карантина не обнаружат случаев заболевания COVID-19 или подозрений на инфицирование, украинские туристы смогут вернуться домой", - говорится в сообщении.

Речь идет об отелях Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5*.

Сколько украинцев оказались в карантине, не сообщается.

Туристический оператор Join Up! уточняет, что граждане Украины будут находиться во время карантина в отелях.

По состоянию на утро 15 марта, в Египте зафиксировано 109 случаев SARS-COV-2. Двое людей скончались. 

Напомним, с полуночи 17 марта Украина закрывает на две недели границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Всех украинских граждан призвали вернуться домой до этого времени. Чтобы вернуться в Украину из-за границы в период карантина необходимо зарегистрироваться в системе "ДРУГ".

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