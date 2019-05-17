Евросоюз исключил Бермуды, Барбадос и Арубу из "черного списка" офшорных территорий

Аруба внесла необходимые изменения в законодательство, а Бермудские острова и Барбадос пообещали сделать это в ближайшее время.

Европейский союз исключил британскую заморскую территорию Бермудских островов, голландско-карибский остров Аруба и Барбадос из черного списка налоговых убежищ. Об этом сообщает агентство Reuters.

Эти три острова были добавлены в список в марте, поскольку в течение нескольких месяцев им не удавалось изменить свои налоговые правила, которые, по мнению ЕС, могут способствовать уклонению от уплаты налогов в других странах.

Аруба уже внесла необходимые изменения в свое законодательство, а Бермудские Острова и Барбадос взяли на себя обязательства и были перемещены в так называемый "серый список" стран, все еще находящихся под пристальным вниманием ЕС в отношении их налоговой практики.

В черном списке остаются Объединенные Арабские Эмираты, Оман, три территории США: Американское Самоа, Гуам и Виргинские острова, Белиз, Фиджи, Маршалловы Острова, Вануату, Доминика, Самоа и Тринидад и Тобаго.

Государства, занесенные в черный список, сталкиваются с ущербом репутации и более строгим контролем за операциями с ЕС.

Напомним, ЕС создал черный список в декабре 2017 года после раскрытия широко распространенных схем уклонения от уплаты налогов, используемых корпорациями и состоятельными лицами для снижения своих налоговых счетов.