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​Совет Европы разрешил России принять участие в выборах нового генсека

Главы МИД решили, что все страны должны принять участие в июньской сессии ПАСЕ.

​Совет Европы разрешил России принять участие в выборах нового генсека
Фото: xsport.ua

Более 30 министров иностранных дел стран-членов Совета Европы на заседании в Хельсинки приняли решение, открывающее путь для возвращения России в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре, пишет "Укринформ".

В принятом в пятницу решении говорится, что страны-члены должны иметь право участвовать на равных началах в Комитете министров и Парламентской ассамблее.

В то же время, как напомнили министры, одним из фундаментальных обязательств стран-членов является уплата взносов в бюджет Совета Европы.

Кроме этого, главы МИД заявили, что они бы приветствовали тот факт, если все страны-члены смогут принять участие в сессии ПАСЕ в июне, отмечая важность выборов генерального секретаря Совета Европы и судей Европейского суда по правам человека.

Министры также подчеркнули важность усиления координации в действиях КМСЕ и ПАСЕ для "укрепления способности Организации эффективно реагировать на ситуации, когда страна-член нарушает свои уставные обязательства или не соблюдает стандартов, фундаментальных принципов и ценностей Совета Европы".

Напомним, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин проигнорировал заседание министров в Хельсинки.

С 2014 года российская делегация в ПАСЕ лишена основных полномочий. На заседании 9 октября 2018 года как и в 2017 году, ПАСЕ не стала возвращать России право голоса и отложила этот вопрос на 2019 год.

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