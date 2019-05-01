Парижская полиция провела более 9 тыс. "профилактических обысков" перед первомайскими демонстрациями

Парижская полиция сегодня провела более 9 тыс. "профилактических обысков" сумок и арестовала 165 человек перед началом первомайских митингов. Об этом сообщает Associated Press.

Власти Парижа предупредили, что "радикальные активисты" могут присоединиться к парижской демонстрации и возобновить сцены насилия.

Во время демонстрации участники шествия бросали камни, а также поджигали и разбивали транспортные средства. Полиция неоднократно использовала слезоточивый газ, чтобы установить контроль над толпой, которая собиралась возле парижского вокзала Монпарнас для главной акции протеста.

Журналисты отметили, что отдельные люди или группы людей в черной одежде с капюшонами выкрикивали антиправительственные лозунги и смешивались с протестующими "желтыми жилетами" или участниками от профсоюзов.

Информации о пострадавших в результате столкновений на данный момент нет.