ГоловнаСпорт

Відбір до ЧС. Франція – Україна. Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Збірна України з футболу грає в Парижі проти команди Франції.

Відбір до ЧС. Франція – Україна. Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Забарний (праворуч) проти Мбаппе
Фото: EPA/UPG

21:12. Зірка Франції Кілліан Мбаппе передав нашому Андрію Луніну, своєму одноклубнику, привіт. Друже, ну ти, звісно, знайшов час стібатися. Лунін дивиться матч по телевізору.

21:10. Ісландія тим часом перемогла Азербайджан (2:0) і зрівнялася за кількістю очок з Україною. Тепер нам без перемоги в очному протистоянні з вікінгами нікуди... Якщо сьогодні французів не прихлопнем, звісно!

21:09. А якщо через нашого одвічного ворога у вас немає світла – залітайте сюди й друзям кажіть. У нас тут весело... Чесно.

21:07. Настав час розповісти вам, де можна подивитися онлайн-трансляцію матчу Франція – Україна. Трансляцію сьогоднішньої зустрічі забезпечуватиме медіасервіс MEGOGO в підрозділі «Футбол» у розділі «Спорт», на каналі «MEGOGO Футбол Перший» та на окремому поп-ап каналі в розділі «Телебачення».

21:05. Сергій Ребров уже встиг пояснити вибір стартової одинадцятки на гру в ефірі MEGOGO. На думку головного тренера збірної України, у нас не існує першого й другого складів

«Я не знаю, хто взагалі вирішує, перший склад чи другий. Якщо ми, наприклад, виграли минулу гру, то це, напевно, перший склад, а якщо когось замінили – це другий.

21:00. До стартового свистка залишилося 45 хвилин!

20:55. А французи нівроку так бігають! Наш захисник Олександр Сваток аж із США прилетів, щоб ловити їх!:)

20:52. До речі, про форму! Сьогодні збірна України вперше зіграє в оновленому комплекті форми, яку для нашої команди розробила компанія Adidas! Гляньте на цю якість!!!

20:50. Не футболом єдиним. Сьогодні президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко вшанував пам'ять жерт терактів у Парижі й висловив підтримку народу Франції. Під час церемонії він зустрівся з президентом Франції Емманеулем Макроном.

Андрій Шевченко (ліворуч) і Еммануель Макрон під час вшанування пам'яті жертв терактів у Парижі
Фото: УАФ
Андрій Шевченко (ліворуч) і Еммануель Макрон під час вшанування пам'яті жертв терактів у Парижі

20:45. Наші козаки сьогодні в жовтому. Французи натомість зіграють у синьому комплекті форми.

Форма команди Франції на матч проти України
Фото: УАФ
Форма команди Франції на матч проти України

Форма збірної України на гру
Фото: УАФ
Форма збірної України на гру

20:40. Зіграють сьогодні команди на неймовірно красивому «Парк де Пренс» у Парижі! Гляньте, як атмосферно!

«Парк де Пренс»
Фото: Дан Балашов/УАФ
«Парк де Пренс»

20:35. Стартова одинадцятка Франції: Меньян – Кунде, Саліба, Упамекано, Дінь – Канте, Коне – Олісе, Шеркі, Баркола – Мбаппе (К).

20:30. До вашої уваги стартовий склад збірної України на гру: Трубін – Михайличенко, Михавко, Сваток, Забарний (К), Караваєв – Назарина, Ярмолюк, Очеретько – Яремчук, Гуцуляк.

P.S. Сергій Ребров здивував:) (ні!) 

20:25. Давайте для початку розглянемо стан справ у квартеті D перед матчем. Очолює групу збірна Франції (10 очок), другою йде Україна (7), третьою – Ісландія (4), четвертою – Азербайджан (1). У випадку перемоги сьогоднішній суперник синьо-жовтих гарантує собі вихід до ЧС. За такого сценарію долю другого місця й виходу в плей-оф кваліфікації визначатимуть між собою Україна й Ісландія в шостому поєдинку відбору!

20:20. Вітаємо, друзі! Сьогодні збірна України з футболу зіграє проти Франції у п'ятому матчі відбору до Чемпіонату світу-2026! На кого зможе розраховувати Сергій Ребров, чому Артем Довбик не допоможе і чого очікувати від гри – в анонсі на LB.ua.

13 листопада 2025 року. Париж. «Парк де Пренс». Початок матчу – о 21:45. Температура повітря +16С.

Ласкаво просимо на п’ятий матч кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 з футболу у групі D між збірними України й Франції. 

Стартові склади:

Франція: Меньян, Кунде, Саліба, Упамекано, Дінь, Канте, Коне, Олісе, Шеркі, Баркола, Мбаппе (К).

Головний тренер – Дідьє Дешам (Франція).

Україна: Трубін, Михайличенко, Михавко, Сваток, Забарний (К), Караваєв, Назарина, Ярмолюк, Очеретько, Яремчук, Гуцуляк.

Головний тренер – Сергій Ребров (Україна).

Арбітр – Славко Вінчич (Словенія).
