Директор команди Усика Лапін назван наступного суперника українця

Він є першим претендентом на один з поясів Усика.

Директор команди Усика Лапін назван наступного суперника українця
Контратака Усика в бою проти Дюбуа
Фото: EPA/UPG

Директор команди українського абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика Сергій Лапін розповів про плани щодо наступного поєдинку.

Про це повідомляє видання secondsout.

«У нас є пояс WBO — його перший чемпіонський титул. Є правила. Нам потрібно обговорити це з командою, згідно з планом, наступним суперником є Паркер», – сказав Лапін.

Він також зауважив, що місце проведення потенційного бою поки невідоме.

«Чи відбудеться цей бій не в Саудівській Аравії? Подивимось, де ми його організуємо, і який буде наступний крок», – запевнив директор команди Усика.

Нагадаємо, в останньому поєдинку, який відбувся 19 липня, Олександр Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді, ставши триразовим абсолютним чемпіоном світу з боксу.
