Магучіх: «Тиску більш через світовий рекорд, але я не думаю про це»

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх розповіла LB.ua про атмосферу змагань у Парижі на Олімпіаді-2024 та поговорила з іноземними ЗМІ про війну в Україні.

«У Парижі багато глядачів, а це додає енергії. Коли я їхала на першу Олімпіаду, то я не до кінця розуміла, як це. Зараз я вже знаю, що це таке, у мене є більше досвіду. Я щаслива представляти свою країну. Тиску більше насамперед через світовий рекорд, але я намагаюся про це не думати», – сказала Магучіх.

Під час спілкування з іноземними ЗМІ вона також наголосила на тому, що війна в Україні досі триває, а українці продовжують боротися за незалежність і свободу.

«Олімпіада – це прекрасна можливість представляти мою країну, демонструвати нашу силу й бажання боротися до кінця, відстоювати нашу незалежність і свободу. Я хочу наголосити, що українці продовжують боротися, а війна в Україні не завершилася. Під час Олімпійських ігор росіяни продовжують обстрілювати Україну, здійснюють повітряні атаки, зокрема запускають ракети й безпілотники», – пояснила стрибунка у висоту.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко кваліфікувалися до фіналу змагань зі стрибків у висоту на Олімпійських іграх-2024 у Парижі. За місяць до старту Ігор Магучіх оновила світовий рекорд стрибків у висоту болгарки Стефки Костадінової, який тримався 37 років. Українка підкорила планку на висоті 2.10 м.