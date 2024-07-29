Олімпіада-2024. День 3. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

11:48. За декілька миттєвостей свій перший бій на Іграх-2024 розпочне Аліна Комащук! Нам потрібно три з трьох!
11:39. Українська фехтувальниця Ольга Харлан перемогла японку Сіхомі Фукусіму (15:9) і вийшла до 1/8 фіналу змагань! Вітаємо українку!
11:30. Паралельно з Харлан на Ігри увірвалася дзюдоїстка Дар'я Білодід. Українка перемогла Неру Тібву з Кірибаті за 5 секунд (!), виконавши іппон.
11:26. Ольга Харлан уже на доріжці! Віримо у тебе!
11:05. Хороший старт від Кравацької! Українська фехтувальниця Ольга Кравацька перемогла представницю Алжиру Сауссен Бодіаф – 15:18! Сподіваємося, Ольга Харлан виступить не гірше!
11:00. У Парижі розпочалися змагання з фехтування на шпагах! Уболіваємо за наших дівчат!
Вітаємо, друзі! Третій день Олімпійських ігор у Парижі буде багатим на події, адже одразу в 11 видах спорту розіграють олімпійські медалі.