Олімпіада-2024. День 3. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні свій шлях на Олімпіаді розпочнуть українські шпажисти й стрибуни.

Ілля Ковтун з України під час виконання вільних вправ зі спортивної гімнастики на Олімпіаді-2024 у Парижі.

11:48. За декілька миттєвостей свій перший бій на Іграх-2024 розпочне Аліна Комащук! Нам потрібно три з трьох!

11:39. Українська фехтувальниця Ольга Харлан перемогла японку Сіхомі Фукусіму (15:9) і вийшла до 1/8 фіналу змагань! Вітаємо українку!

11:30. Паралельно з Харлан на Ігри увірвалася дзюдоїстка Дар'я Білодід. Українка перемогла Неру Тібву з Кірибаті за 5 секунд (!), виконавши іппон.

11:26. Ольга Харлан уже на доріжці! Віримо у тебе!

11:05. Хороший старт від Кравацької! Українська фехтувальниця Ольга Кравацька перемогла представницю Алжиру Сауссен Бодіаф – 15:18! Сподіваємося, Ольга Харлан виступить не гірше!

11:00. У Парижі розпочалися змагання з фехтування на шпагах! Уболіваємо за наших дівчат!

Вітаємо, друзі! Третій день Олімпійських ігор у Парижі буде багатим на події, адже одразу в 11 видах спорту розіграють олімпійські медалі.