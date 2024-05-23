Провальна гра «Баєра» та історичне досягнення «Аталанти»: у Дубліні пройшов фінал Ліги Європи

У середу 22 травня на «Авіва-Стедіум» у Дубліні відбувся довгоочікуваний фінал Ліги Європи УЄФА. Головні герої цьогорічного фіналу – «Баєр» та «Аталанта».

Новоспечені чемпіони Бундесліги прагнули здобути новий титул і зберегти можливість оформити требл. Команда Хабі Алонсо провела 51 офіційний матч без поразок. Однак, як напередодні матчу зазначив сам наставник леверкузенців, виняткова статистика попередніх матчів не має значення, коли йдеться про фінал європейського турніру.

«Аталанта» під керівництвом Гасперіні набрала чудову форму та закріпилася серед європейської еліти. У сезоні 2019/20 році вони дійшли до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, а вже цьогоріч зіграли у першому європейському фіналі. Це найбільше досягнення команди у своїй 116-річній історії. «Аталанта» вже кваліфікувалася до наступного розіграшу Ліги чемпіонів, а кілька днів тому була близька до перемоги в Кубку Італії. Однак з мінімальним рахунком (0:1) поступилася «Ювентусу».

Гра розпочалася на шалених темпах. «Аталанта» була активнішою і вже на 12 хвилині зусилля італійців втілилися у гол. Подача з кутового, Дзаппакоста на правому фланзі віддав передачу у центр штрафного і Лукман з-за спини Паласіоса на лінії воротарського майданчика у дотик пробив у ворота «Баєра» – 1:0.

Фото: EPA/UPG Адемола Лукман (у центрі) з «Аталанти» забиває перший гол під час футбольного матчу фіналу Ліги Європи УЄФА «Аталанта» проти «Баєр 04» (Леверкузен) у Дубліні, Ірландія, 22 травня 2024 року.

Чергова помилка команди Хабі Алонсо на 26-й хвилині призвела до другого пропущеного м'яча: леверкузенці ганебно обрізалися на власній третинні поля, Лукман прийняв м'яч, обійшов суперника і з півкола завдав потужного удару в дальній нижній кут без шансів для голкіпера – 2:0.

На 35-й хвилині «Баєр» вийшов в атаку: Грімальдо опинився сам на сам з Муссо, але м’яч після його удару полетів у руки голкіперу «Аталанти».

Під кінець першого тайму «Баєр» почав розхитуватися, але гра однозначно йшла за сценарієм Гасперіні. «Аталанта» була чудовою в атаках та обороні. Вони дуже добре читали передачі суперника і не давали йому просуватися до своїх воріт.

Фото: EPA/UPG Адемола Лукман з «Аталанти» обігрує Едмонда Тапсобу (ліворуч) з «Баєра» під час футбольного матчу фіналу Ліги Європи УЄФА «Аталанта» проти «Байєра 04» у Дубліні, Ірландія, 22 травня 2024 року.

Після перерви «Баєр» намагався створити щось небезпечне поруч з воротами суперника: на 59-й хвилині Адлі з лівого краю штрафного подав, Муссо вибив м'яч від воріт, а Фрімпонг на відскоку пробив над поперечиною.

Всі потуги «фармацевті» перекреслив хет-трик від Лукмана на 75-й хвилині: італійці видерли м'яч у «Баєра» та вийшли у контратаку. Скаммака протягнув м'яч до штрафного майданчика і віддав ліворуч на Лукмана, який підібрав м'яч під ліву ногу та впевнено пробив під поперечину у дальній кут воріт – 3:0. Як повідомляє УЄФА, нігерієць став першим футболістом в історії, який відзначився хет-триком у фіналі ЛЄ.

Фото: EPA/UPG Адемола Лукман (праворуч) з «Аталанти» забиває третій гол під час фінального футбольного матчу Ліги Європи УЄФА «Аталанта» проти «Баєр 04» (Леверкузен) у Дубліні, Ірландія, 22 травня 2024 року.

На 83-й Телла на правому фланзі виконав низьку передачу на ближню стійку на Патріка Шика, а чех намагався пробити п'ятою – Гімшиті перевів м'яч на кутовий.

Чи не найгостріший момент «Баєра» стався на 90+2 хвилині: Адам Гложек з дальньої дистанції дуже небезпечно пробив, щоправда, безрезультативно.

Зрештою фінальний свисток зафіксував перше історичне чемпіонство «Аталанти». Крім того, «богиня» стала першою італійською командою, яка виграла Лігу Європи УЄФА відтоді, як це змагання замінило старий Кубок УЄФА. Останнім переможцем другого за престижем змагання під егідою УЄФА серед італійців була «Парма» (1998/1999).

Наставник «Аталанти» Джан П'єро Гасперіні на післяматчевій пресконференції наголосив на важливості перемоги у фіналі ЛЄ: «Ми, безумовно, продемонстрували чудовий виступ, і ми повинні були це зробити проти такої топової команди. Я ніколи не вірив, що трофей може змінити наш шлях; ми зіграли так багато матчів за ці роки. Я дуже пишаюся за всю Італію. Виграти цей титул з «Аталантою» – це, мабуть, одна з тих футбольних казок».

«Баєр» натомість провів абсолютно провальний поєдинок і перервав свою 51-матчеву безпрограшну серію.

Фото: EPA/UPG Головний тренер «Баєра» Хабі Алонсо спостерігає за футбольним матчем фіналу Ліги Європи УЄФА «Аталанта» проти «Байєра 04» у Дубліні, Ірландія, 22 травня 2024 року.

Головний тренер леверкузенців прокоментував першу болючу поразку своєї команди у сезоні: «Ми повинні визнати, що «Аталанта» була кращою і заслуговує на трофей сьогодні. У нас були проблеми після першого голу «Аталанти» і ми не знайшли рішення. Нам було дуже важко створити хороші моменти. Це був не наш день. Звичайно, це боляче, але ми повинні використовувати цей біль у позитивному сенсі. Те, чого ми досягли, є винятковим, і ми повинні пишатися цим. У нас був великий шанс, і ми поклали все на сьогодні, але все пішло не так, як планувалося. Ми були не на своєму найкращому рівні: всі, і я в тому числі. Тому ми будемо вчитися на сьогоднішньому дні. Це буде виклик, як ми реагуємо на поразку і як справляємося з болем».