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Ф'юрі відмовився дивитися в очі Усика на пресконференції

Претенденти на звання абсолютного чемпіона світу обійшлися без треш-току і конфліктів.

Ф'юрі відмовився дивитися в очі Усика на пресконференції
Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик
Фото: EPA/UPG

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі перед найбільшим боксерським поєдинком століття навіть не обмінялися поглядами - британець не захотів дивитися українцеві в очі.

Як пише BBC, пресконференція перед двобоєм за титул абсолютного чемпіона світу у суперважкому дивізіоні видалася аж надто чемною та спокійною. Ф'юрі, відомий любов'ю до образ суперників, конфліктів та провокацій, цього разу поставився до офіційних заходів серйозно і навіть висловив опоненту повагу.

"Нехай благословить його бог. Перед боєм я помолюся за нього і попрошу, щоб ми обидва вийшли з рингу цілими", - зізнався британець. 

Так само без дошкульних слів та намагань вивести суперника з рівноваги обійшовся й український чемпіон, який на пресконференцію завітав у білому костюмі з чорним візерунком на честь Дня вишиванки. Усик закликав "зробити історію разом" і виграв дуель поглядів без боротьби: Тайсон повернувся до публіки і не дивився на Олександра. 

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