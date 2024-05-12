15 чемпіонство «Шахтаря» в історії: огляд українського «класико»

У суботу на «Арені Львів» донецький «Шахтар» приймав київське «Динамо» у рамках 28-го туру УПЛ.

До початку матчу «Шахтар» посідав перше місце з 67 очками в активі – відрив з киянами становив 4 бали. Тож саме цей матч вирішував долю чемпіонства.

«Шахтар» розпочав досить агресивно: «гірники» активно атакували, але пробити оборону киян було не так легко. На 9-й хвилині Конопля вкинув з ауту, Сікан обробив м'яч та лівою ногою пробивав у ворота Бущана. Рикошет від Дячука дещо змінив траєкторію польоту м’яча, але Бущан зреагував та відбив удар перед собою.

На 16-й хвилині кияни створили перший та надзвичайно небезпечний момент: Шапаренко видряпав м'яч у Криськіва і віддав передачу Кабаєву. Півзахисник змістився у центр та метрів з 20 з-за меж штрафного потужно пробив. Різник відбив удар перед собою, на добиванні намагався відіграти Волошин, який дещо не встигав до м'яча та перебував у положенні поза грою.

Фото: fcdynamo.com Микола Шапаренко розганяє атаку у матчі між «Динамо» і «Шахтарем».

На 27-й хвилині за симуляцію у штрафному майданчику суперника жовту картку отримав півзахисник донеччан Георгій Судаков

Ближче до перерви гра вщухла і команди грали у позиційний футбол.

На 30-й хвилині Кевін з лівого флангу пройшов суперника та віддав на Сікана, який з лету пробивав. Удар нападника влучив у руку Вівчаренка. Епізод завершився невдалим ударом від Судакова. Гравці Шахтаря одразу почали апелювати до арбітра, вимагаючи пенальті. Після перегляду VAR суддя призначив пенальті у ворота «Динамо». Георгій Судаков підійшов до 11-метрової позначки та сильно пробив – 0:1.

Фото: shakhtar.com Георгій Судаков під час реалізації пенальті у ворота київського «Динамо».

Ще до перерви кияни мали змогу зрівняти рахунок: на 36-й хвилині кияни вийшли у контратаку. Тимчик з правого флангу завдав потужного удару, але Різник парирував удар динамівця.

У другому таймі кияни перейняли на себе ініціативу, гостріше атакували та створювали моменти.

На 77-й хвилині Дячук після відбору Шапаренка віддав передачу на Бражка. Володимир другим дотиком до м'яча з-за меж штрафного виконав дивовижний удар. М’яч пройшов трохи вище воріт.

У підсумку з мінімальною перевагою в один забитий м'яч «гірники» достроково здобули свій 15-й титул чемпіона Української Прем'єр-ліги.

Головний тренер «Шахтаря» Маріно Пушич в етері UPL.TV. : «Дуже задоволений перемогою, адже ми здобули чемпіонство. Я вже вигравав чемпіонат — у Нідерландах, пишаюсь цим. Хочу подякувати своїй родині за підтримку і всім у «Шахтарі». Хочу присвятити цей титул вболівальникам і всій Україні.Вважаю, що ми заслужили цю перемогу, адже кожен матч для нас був як фінал. «Динамо» тиснуло, було непросто грати. У нас були моменти та ми змогли забити. Надалі футболісти думали як не пропустити й утримати перевагу. Це був дуже важкий поєдинок, але мої футболісти все зробили правильно».

Головний наставник київського «Динамо» Олександр Шовковський прокоментував болючу поразку: «Будь-яка поразка — це не кінець. Будь-яка перемога — не фінальний успіх. Треба мати мужність продовжувати грати, щоб не відбувалося. Ми щодня відшліфовуємо в тренувальному процесі нашу волю, наш характер. Не знаю, що мав на увазі Даріо, коли сказав «Тримайтеся!».