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​Перша сенсація в 1/8 ЛЧ – перемога «Лаціо» та страждання «ПСЖ» в матчі з «Реал Сосьєдад»

14 лютого в 1/8 плей-оф зустрілися «ПСЖ» – «Реал Сосьєдад» та «Лаціо» – «Баварія»

​Перша сенсація в 1/8 ЛЧ – перемога «Лаціо» та страждання «ПСЖ» в матчі з «Реал Сосьєдад»
Фото: EPA/UPG

В груповому етапі «ПСЖ» не зміг зайняти першу сходинку в таблиці, пропустивши вперед «Боруссію Дортмунд». Тож у жеребкуванні їм випав досить непростий суперник – «Реал Сосьєдад». Він лише втретє грає у єврокубковому турнірі, але може похвалитися найкращою захисною лінією в усьому турнірі, команда пропустила в груповій стадії ЛЧ лише двічі. 

Фото: https://www.psg.fr/

З початку гри іспанці впевнено пресингували, ганяючи гравців «ПСЖ» на власній половині поля. На перших хвилинах матчу «Реал» створив небезпечний момент: центрфорвард Андре Сілва після високого відбору досить небезпечно пробив з-поза штрафного, однак м'яч пролетів повз ворота, поруч зі стійкою. 

Команда Луїса Енріке розпочала матч у спокійному режимі, сподіваючись на використання вільного простора за рахунок швидких гравців – Мбаппе і Дембеле. Єдиним ударом у площину воріт у першому таймі за парижан відзначився Мбаппе. З неймовірною швидкістю він вибіг до штрафного майданчику та пробив, від пропущеного голу гостей врятував фантастичний сейв Реміро. На 45-й хвилині футболіст «Сосьєдада», Меріно також був близьким до взяття воріт, однак влучив в поперечину потужним дальнім ударом. 

Після перерви «ПСЖ» все ж вдалось продавити неймовірний захист іспанців. На 58-й хвилині парижани відкрили рахунок. Після подачі з кутового Маркіньос завдав невдалого удару головою, але Мбаппе зіграв на дограванні та вивів команду вперед – 1:0. Після мінімальної переваги в один забитий гол «червоно-сині» покращили контроль м'яча, а баски все ж «підсіли». Мбаппе мав шанс оформити дубль, однак «Реал Сосьєдад» знову врятував воротар, який ледь дотягнувся до м'яча та відбив його у поперечину. 

На 66-й хвилині Іманоль Альгуасіль випустив на поле росіянина, Арсена Захаряна, з яким влітку підписали контракт до 2029 року. Втім, таке підсилення не допомогло «Сосьєдаду» і вони пропустили вдруге. На 70-й хвилині вінгер Баркола сам на сам обійшов захисника “ПСЖ” Траоре та прокинув м'яч повз голкіпера, потрапивши у сітку воріт – 2:0. 

Тож «біло-сині» тепер повинні показати чудовий перфоманс на домашній арені «Аноета» через три тижні, аби вийти у наступну стадію плей-оф. 

Фото: https://www.psg.fr/

Після матчу, наставник «ПСЖ», Луїс Енріке емоційно прокоментував виступ своєї команди: «Боже мій, як нам довелося страждати. Я хочу привітати «Реал Сосьєдад», який є чудовою командою і чудово змагався. Я був дуже схвильований, коли вийшов проти іспанців, вони добре домінували в першому таймі. Про матч-відповідь я ще навіть не можу нічого сказати».

Іманол Альгуасіль, тренер «Реалу» після матчу був налаштований більш оптимістично: «У другому таймі, я думаю, ми могли пропустити більше, ніж 2:0. Тому я задоволений тим, що пропустили лише два м'ячі. Я думаю, що якщо ми зможемо грати так, як ми грали в першому таймі сьогодні вдома, то у нас будуть наші можливості. Ми зможемо вистояти, конкурувати та створити для Парижа справжні труднощі».

Сенсаційна подія у ЛЧ: Баварія показала бездарну гру

«Лаціо» приймав мюнхенську «Баварію» на «Олімпійському Стадіоні» у Римі. Востаннє команди зустрічалися в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2020/2021. Тоді в обох зустрічах Баварія перемогла (1:4, 2:1).

Абсолютні аутсайдери «Серії А» не мали шансів у боротьбі з титулованою командою Томаса Тухеля, яка у міжсезонні придбала чудового нападника – Гаррі Кейна. Навіть попри численні травми гравців «Баварії» (Коман, Гнабрі, Девіс та Лаймер), саме команда з Німеччини була однозначним лідером у цій парі. І ,здавалось би, які в них можуть бути проблеми з проходженням «Лаціо». Однак, ні, римляни дали бій німцям і перемогли.

Фото: https://twitter.com/OfficialSSLazio

З початку матчу «Баварія» була активно налаштована, пресингувала та атакувала, проте Мауріціо Саррі наситив оборону, і для баварців це стало справжньою проблемою: на флангах були активними Сане і Мусіала, великою кількістю довгих передач відзначився Кімміх, цікаво забігав Кейн, але обороні римлян було на це байдуже. Перший тайм пройшов на рівних.

На перерву команди пішли з рахунком 0:0.

Одразу після перерви «Лаціо» теж отримав свій шанс пробити у ворота. Нападник Густав Танг Ісаксен знайшов шпарину в обороні німців та вискочивши віч-на-віч із Ноєром. Голкіпер скоротивши дистанцію вибив удар данця низом. 

Вже на 67-й хвилині «Лаціо» знову вибіг у контратаку, Іммобіле відпасував на Ісаксена і під час спроби пробити, йому в ногу відкритими шипами влетів Дайот Упамекано. За що арбітр без жодних вагань показав півзахисникові «Баварії» червоне світло та вказав на 11-метрову позначку. 

Чіро Іммобіле реалізував пенальті, та вивів свою команду вперед – 1:0. Це восьмий гол нападника в останніх восьми домашніх матчах Ліги чемпіонів за свою команду.

Фото: https://twitter.com/OfficialSSLazio

Пізніше футболісти «Лаціо» організували ще декілька моментів. Втім, баварці, хоч і у меншості, з поразкою та не могли змиритися і продовжували атакувати господарів. Проте, забити у матчі їм не вдалось, адже матч так і закінчився мінімальною перемогою господарів (1:0).

Мауріціо Саррі, тренер «Лаціо» після матчу схвально відгукнувся про гру своєї команди: «Це перемога зусиль, моментів страждання. Є задоволення від того, що ми перемогли одну з найсильніших команд Європи, але є і жаль, тому що рахунок міг бути більшим. Мені сподобалася компактність і дух команди; ми рухалися одним мозком, і це важливо. Ми знали, що будуть складні моменти, але також і можливості, і ми скористалися однією з них».

А ось Томас Тухель у своїх виразах не міг приховати гніву: «Ми розчаровані й злі через поразку. Я думаю, що ми програли гру, я не впевнений, що «Лаціо» її виграв. Я не знаю, чому ми втратили впевненість у другому таймі, але ми програли, а потім відстали. Я не можу цього пояснити, тому що ми говорили команді, щоб вона зберігала інтенсивність і була ще сміливішою вперед, але ми, здавалося, втратили обличчя на початку тайму.

Німецькі медіа пишуть, що звільнення Тухеля цілком ймовірне, якщо баварський клуб не зможе вийти до чвертьфіналу. 

Сніжана Журбенко, журналістка
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