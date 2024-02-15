​Перша сенсація в 1/8 ЛЧ – перемога «Лаціо» та страждання «ПСЖ» в матчі з «Реал Сосьєдад»

В груповому етапі «ПСЖ» не зміг зайняти першу сходинку в таблиці, пропустивши вперед «Боруссію Дортмунд». Тож у жеребкуванні їм випав досить непростий суперник – «Реал Сосьєдад». Він лише втретє грає у єврокубковому турнірі, але може похвалитися найкращою захисною лінією в усьому турнірі, команда пропустила в груповій стадії ЛЧ лише двічі.

Фото: https://www.psg.fr/

З початку гри іспанці впевнено пресингували, ганяючи гравців «ПСЖ» на власній половині поля. На перших хвилинах матчу «Реал» створив небезпечний момент: центрфорвард Андре Сілва після високого відбору досить небезпечно пробив з-поза штрафного, однак м'яч пролетів повз ворота, поруч зі стійкою.

Команда Луїса Енріке розпочала матч у спокійному режимі, сподіваючись на використання вільного простора за рахунок швидких гравців – Мбаппе і Дембеле. Єдиним ударом у площину воріт у першому таймі за парижан відзначився Мбаппе. З неймовірною швидкістю він вибіг до штрафного майданчику та пробив, від пропущеного голу гостей врятував фантастичний сейв Реміро. На 45-й хвилині футболіст «Сосьєдада», Меріно також був близьким до взяття воріт, однак влучив в поперечину потужним дальнім ударом.

Після перерви «ПСЖ» все ж вдалось продавити неймовірний захист іспанців. На 58-й хвилині парижани відкрили рахунок. Після подачі з кутового Маркіньос завдав невдалого удару головою, але Мбаппе зіграв на дограванні та вивів команду вперед – 1:0. Після мінімальної переваги в один забитий гол «червоно-сині» покращили контроль м'яча, а баски все ж «підсіли». Мбаппе мав шанс оформити дубль, однак «Реал Сосьєдад» знову врятував воротар, який ледь дотягнувся до м'яча та відбив його у поперечину.

На 66-й хвилині Іманоль Альгуасіль випустив на поле росіянина, Арсена Захаряна, з яким влітку підписали контракт до 2029 року. Втім, таке підсилення не допомогло «Сосьєдаду» і вони пропустили вдруге. На 70-й хвилині вінгер Баркола сам на сам обійшов захисника “ПСЖ” Траоре та прокинув м'яч повз голкіпера, потрапивши у сітку воріт – 2:0.

Тож «біло-сині» тепер повинні показати чудовий перфоманс на домашній арені «Аноета» через три тижні, аби вийти у наступну стадію плей-оф.

Фото: https://www.psg.fr/

Після матчу, наставник «ПСЖ», Луїс Енріке емоційно прокоментував виступ своєї команди: «Боже мій, як нам довелося страждати. Я хочу привітати «Реал Сосьєдад», який є чудовою командою і чудово змагався. Я був дуже схвильований, коли вийшов проти іспанців, вони добре домінували в першому таймі. Про матч-відповідь я ще навіть не можу нічого сказати».

Іманол Альгуасіль, тренер «Реалу» після матчу був налаштований більш оптимістично: «У другому таймі, я думаю, ми могли пропустити більше, ніж 2:0. Тому я задоволений тим, що пропустили лише два м'ячі. Я думаю, що якщо ми зможемо грати так, як ми грали в першому таймі сьогодні вдома, то у нас будуть наші можливості. Ми зможемо вистояти, конкурувати та створити для Парижа справжні труднощі».

Сенсаційна подія у ЛЧ: Баварія показала бездарну гру

«Лаціо» приймав мюнхенську «Баварію» на «Олімпійському Стадіоні» у Римі. Востаннє команди зустрічалися в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2020/2021. Тоді в обох зустрічах Баварія перемогла (1:4, 2:1).

Абсолютні аутсайдери «Серії А» не мали шансів у боротьбі з титулованою командою Томаса Тухеля, яка у міжсезонні придбала чудового нападника – Гаррі Кейна. Навіть попри численні травми гравців «Баварії» (Коман, Гнабрі, Девіс та Лаймер), саме команда з Німеччини була однозначним лідером у цій парі. І ,здавалось би, які в них можуть бути проблеми з проходженням «Лаціо». Однак, ні, римляни дали бій німцям і перемогли.

Фото: https://twitter.com/OfficialSSLazio

З початку матчу «Баварія» була активно налаштована, пресингувала та атакувала, проте Мауріціо Саррі наситив оборону, і для баварців це стало справжньою проблемою: на флангах були активними Сане і Мусіала, великою кількістю довгих передач відзначився Кімміх, цікаво забігав Кейн, але обороні римлян було на це байдуже. Перший тайм пройшов на рівних.

На перерву команди пішли з рахунком 0:0.

Одразу після перерви «Лаціо» теж отримав свій шанс пробити у ворота. Нападник Густав Танг Ісаксен знайшов шпарину в обороні німців та вискочивши віч-на-віч із Ноєром. Голкіпер скоротивши дистанцію вибив удар данця низом.

Вже на 67-й хвилині «Лаціо» знову вибіг у контратаку, Іммобіле відпасував на Ісаксена і під час спроби пробити, йому в ногу відкритими шипами влетів Дайот Упамекано. За що арбітр без жодних вагань показав півзахисникові «Баварії» червоне світло та вказав на 11-метрову позначку.

Чіро Іммобіле реалізував пенальті, та вивів свою команду вперед – 1:0. Це восьмий гол нападника в останніх восьми домашніх матчах Ліги чемпіонів за свою команду.

Фото: https://twitter.com/OfficialSSLazio

Пізніше футболісти «Лаціо» організували ще декілька моментів. Втім, баварці, хоч і у меншості, з поразкою та не могли змиритися і продовжували атакувати господарів. Проте, забити у матчі їм не вдалось, адже матч так і закінчився мінімальною перемогою господарів (1:0).

Мауріціо Саррі, тренер «Лаціо» після матчу схвально відгукнувся про гру своєї команди: «Це перемога зусиль, моментів страждання. Є задоволення від того, що ми перемогли одну з найсильніших команд Європи, але є і жаль, тому що рахунок міг бути більшим. Мені сподобалася компактність і дух команди; ми рухалися одним мозком, і це важливо. Ми знали, що будуть складні моменти, але також і можливості, і ми скористалися однією з них».

А ось Томас Тухель у своїх виразах не міг приховати гніву: «Ми розчаровані й злі через поразку. Я думаю, що ми програли гру, я не впевнений, що «Лаціо» її виграв. Я не знаю, чому ми втратили впевненість у другому таймі, але ми програли, а потім відстали. Я не можу цього пояснити, тому що ми говорили команді, щоб вона зберігала інтенсивність і була ще сміливішою вперед, але ми, здавалося, втратили обличчя на початку тайму.

Німецькі медіа пишуть, що звільнення Тухеля цілком ймовірне, якщо баварський клуб не зможе вийти до чвертьфіналу.