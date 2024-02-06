Безкоштовні секції боксу та боротьби у SpartaBox за підтримки Favbet Foundation: як потрапити

Долучитися до безкоштовної секції боксу та боротьби у м. Києві можна за телефоном +380631542910.

Минулого року благодійний фонд Favbet Foundation започаткував ініціативу «Сильніші разом», в межах якого профінансував відкриття одразу кількох безкоштовних секцій для українських дітей з футболу, баскетболу, боротьби та боксу.

Долучитися до безкоштовної секції боксу та боротьби у м. Києві можна зателефонувавши адміністрації клубу SpartaBox за телефоном +380631542910.

Групи боксу та боротьби у київському бійцівському клубі SpartaBox була серед перших, які набрали вихованців та розпочали тренування трохи більше пів року тому. Сьогодні заняття відвідують близько 30 учнів різного віку.

Безкоштовна сесія з боксу від Favbet Foundation

Вчать дітей досвідчені тренери. Тренер з боротьби Ренат Ахмедханов — борець вільного стилю та майстер спорту України з вільної боротьби.

Тренування для дітей

Тренер з боксу Володимир Чорний — віцечемпіон України серед еліти та призер міжнародних турнірів, що має понад 30 років тренерського стажу. До початку повномасштабного вторгнення він був старшим тренером в одному з закладів вищої освіти у Херсонській області з боксу серед юнаків, однак через окупацію Херсону був змушений переїхати до Києва, де продовжує передавати свій досвід молоді.

Тренер з боксу Володимир Чорний

За словами Володимира, на цьому етапі підготовки найбільше уваги він приділяє загальній фізичній підготовці учнів, захисним діям, пересуванню та роботі в парах.

«Мені дуже подобається працювати з дітьми. Крім навчання базовим боксерським навичкам, я прагну виховувати в них психологічну стійкість, дисципліну та відповідальність. Це якості, які знадобляться їм у житті незалежно від того, якою справою займатимуться у майбутньому. Мені приємно, що завдяки підтримці Favbet Foundation ще більше українських дітей можуть відкрити для себе красу боксу та плекати свої спортивні здібності», — каже тренер.

Школа з боксу для дітей

«Сильніші разом» — частина великого проєкту Favbet Foundation під назвою «Клуб Супергероїв», що об’єднує одразу кілька освітньо-спортивних ініціатив для дітей з родин ВПО та військовослужбовців, а також із соціально вразливих груп. Це й забезпечення тисяч школярів канцелярією, і велика програма базової ІТ-освіти, до якої залучено вже кількасот дітей та підлітків з усієї України.

«Сьогодні пріоритетом фонду є підтримка ЗСУ та забезпечення наших воїнів усім необхідним для спротиву — це автівки, дрони, високотехнологічне спорядження. Однак ми також залишаємось відданими першочерговій меті заснування Favbet Foundation — створенні можливостей для всебічного розвитку української молоді. Саме тому обсяги діяльності «Клубу Супергероїв» тільки зростатимуть, аби ще більше дітей могли відкрити свої суперздібності для побудови успішного майбутнього», — розповів куратор проєктів Favbet Foundation Євген Бондар.