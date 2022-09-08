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Колишній тренер "Борусії" очолив суперника "Шахтаря" по Лізі чемпіонів

Марко Розе став новим керманичем "Лейпцига".

Колишній тренер "Борусії" очолив суперника "Шахтаря" по Лізі чемпіонів
Марко Розе
Фото: EPA/UPG

Марко Розе став новим головним тренером РБ "Лейпциг" інформує клубна пресслужба.

45-річний німецький фахівець змінив на цьому посту Доменіко Тедеско, якого було звільнено після розгрому від "Шахтаря" (1:4) у Лізі чемпіонів.

Розе підписав із "червоними биками" контракт до червня 2024 року.

Раніше він очолював обидві "Борусії" та РБ "Зальцбург".

Після 5 турів РБ "Лейпциг" посідає у таблиці Бундесліги 11-е місце, набравши 5 очок.

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