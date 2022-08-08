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Абсолютний чемпіон світу готовий битися з Ломаченком восени

Девін Хейні готовий поставити на кін всі свої пояси.

Абсолютний чемпіон світу готовий битися з Ломаченком восени
Девін Хейні
Фото: EPA/UPG

Абсолютний чемпіон світу легкої ваги Девін Хейні (28-0, 15 KO) не проти в наступному поєдинку зійтися в ринзі з колишнім чемпіоном світу в трьох вагових категоріях Василем Ломаченком (16-2, 11 KO).

"Для мене немає значення, хто стане моїм суперником. Я готовий битися з Ломаченком у жовтні. У мене немає нічого, окрім поваги до "Ломи" і того, що він зробив для своєї країни та сім'ї.

Якщо ми зустрінемося в рингу, то так і буде. Якщо ні, то ні. Я хочу битися з найкращими бійцями. Ці хлопці самі повинні дзвонити мені зараз, бо у мене всі пояси нашого дивізіону", - цитує непереможеного 23-річного американського боксера fightnews.info.

"Я все ще продовжую полювати за лідерами нашої вагової категорії. Я все ще мисливець і з цим я не маю проблем. Я й далі будую свою кар'єру. Якщо мені запропонують бій з Ломаченком, я без проблем погоджуся", - зазначив Хейні.

Нагадаємо, що повернення українця заплановане саме на жовтень.

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