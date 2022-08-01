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Директор суперника "Динамо" з плей-оф Ліги чемпіонів розкритикував фанів "Фенербахче" за кричалку про Путіна

Перший матч "Динамо" – "Штурм" відбудеться вже післязавтра.

Директор суперника "Динамо" з плей-оф Ліги чемпіонів розкритикував фанів "Фенербахче" за кричалку про Путіна
Андреас Шикер
Фото: ФК "Штурм"

Спортивний директор майбутнього суперника "Динамо" за третім кваліфікаційним раундом Ліги чемпіонів "Штурму" Андреас Шикер назвав дії турецьких фанатів, які скандували ім'я президента РФ Володимира Путіна на трибунах стамбульського стадіону "Шюкрю Сараджо" під час матчу "Фенербахче" - "Динамо" (1:2), божевіллям.

"Ми уникнули справжнього котла. Мені довелося простояти 70 хвилин, інакше я б не побачив матч "Фенербахче" – "Динамо". Весь стадіон кипів, це справді брутально. Не знаю, як би деякі з наших гравців відреагували на гру в такій атмосфері.

Я навіть не чув скандування імені Володимира Путіна. Якщо це так, то це, звичайно, безумство", - цитує керівника австрійського клубу Kleine Zeitung.

Нагадаємо, матчі "Динамо" - "Штурм" відбудуться 3 та 9 серпня.

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