Перед останнім днем змагання Всесвітніх ігор-2022, які проходять в американському Бірмінгемі, збірна України повернула собі трет

Україна завоювала на цих Іграх вже 39 медалей.

Перед останнім днем змагання Всесвітніх ігор-2022, які проходять в американському Бірмінгемі, збірна України повернула собі третє місце медального заліку.

Це стало можливим завдяки завоюванню 16 липня одразу п'яти медалей – трьох золотих, однієї срібної та однієї бронзової.

Данило Фільченко став найкращим у стрибках з трампліну на водних лижах. Зазначимо, що це вже друга медаль Фільченка на цьогорічних Всесвітніх іграх – раніше він взяв "срібло" у дисципліні фігурне катання на водних лижах.

Ще дві золоті медалі наші спортсмени взяли у спортивній акробатиці - Богдан Пограничний та Данило Стецюк стали переможцями у чоловічій парі, та у джіу-джитсуа - Богдан Мочульський став чемпіоном у вазі до 62 кг (файтинг).

Також у джіу-джитсу Богдана Голуб стала срібною призеркою у дисципліні не-ваза (вага до 63 кг).

Крім того, жіноча команда у складі Вікторії Куницької, Олександри Мальчук та Дар'ї Пом'яновської стала бронзовим призером у спортивній акробатиці.

Загалом у скарбничці нашої команди стало 39 нагород – 13 золотих, 11 срібних та 15 бронзових.

Тож наша збірна йде третьою в медальному заліку і за кількістю "золота", і за кількістю нагород загалом.