Збірна України програла Вельсу та не пройшла в фінал ЧС - 2022

Збірна України з футболу не пройшла до фіналу Чемпіонату світу, який відбудеться в Катарі у листопаді-грудні цього року, програвши збірній Уельсу з рахунком 1:0.

Єдиний гол на стадіоні "Кардіфф Сіті" команда Вельсу забила на 34 хвилині, коли Гарет Бейл зробив подачу зі штрафного удару, і м'яч рикошетом від українського футболіста Андрія Ярмоленка відскочив у ворота українців.

Нашій збірній так і не вдалося відігратися.

Для Вельсу вихід у фінал ЧС з футболу став першим за останні 64 роки. Востаннє команді вдавалося пробитися на чемпіонат ще в 1958 році.

Нагадаємо, ФІФА не допустила російських арбітрів до обслуговування матчів Чемпіонату світу з футболу в Катарі. Крім того, російська збірна та клуби позбавлені можливості брати участь у міжнародних матчах під егідою ФІФА та УЄФА через війну в Україні.