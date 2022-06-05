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Збірна України програла Вельсу та не пройшла в фінал ЧС - 2022

Матч закінчився з рахунком 1:0.

Збірна України програла Вельсу та не пройшла в фінал ЧС - 2022
Ілюстративне фото
Фото: uaf.ua

Збірна України з футболу не пройшла до фіналу Чемпіонату світу, який відбудеться в Катарі у листопаді-грудні цього року, програвши збірній Уельсу з рахунком 1:0.

Єдиний гол на стадіоні "Кардіфф Сіті" команда Вельсу забила на 34 хвилині, коли Гарет Бейл зробив подачу зі штрафного удару, і м'яч рикошетом від українського футболіста Андрія Ярмоленка відскочив у ворота українців.

Нашій збірній так і не вдалося відігратися.

Для Вельсу вихід у фінал ЧС з футболу став першим за останні 64 роки. Востаннє команді вдавалося пробитися на чемпіонат ще в 1958 році.

Нагадаємо, ФІФА не допустила російських арбітрів до обслуговування матчів Чемпіонату світу з футболу в Катарі. Крім того, російська збірна та клуби позбавлені можливості брати участь у міжнародних матчах під егідою ФІФА та УЄФА через війну в Україні.

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