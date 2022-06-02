Україна обіграла Шотландію та вийшла у фінал плей-оф.

Голи Андрія Ярмоленка, Романа Яремчука та Артема Довбика забезпечили збірній Україні заслужену перемогу над Шотландією (3:1) у півфіналі плей-оф Чемпіонату світу-2022.Огляд матчу.

Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG За кого він уболіває? Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Бойовий гапак у виконанні Руслана Малиновського та Скотта Мактомінея Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG 33-я хвилина, Андрій Ярмоленко - 1:0 Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Боротьба у партері Фото: EPA/UPG 49-а хвилина, Роман Яремчук, роби - раз Фото: EPA/UPG 49-а хвилина, Роман Яремчук, роби - два, 2:0 Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Це щось із дзюдо - заднє захоплення Фото: EPA/UPG Маско, я тебе знаю Фото: EPA/UPG Соліст київської опери Фото: EPA/UPG Потрібно щось зробити. Гей, коуч, випускай Довбика Фото: EPA/UPG Артеме, піди і зроби це Фото: EPA/UPG Не питання, 90+4 Артем Довбик - 3:1 Фото: EPA/UPG Це кінець, а де ж пістолет Фото: EPA/UPG

Підлеглим Олександра Петракова залишилося зробити останній крок до участі у мундіалі у Катарі.

На шляху стоїть збірна Уельсу. Ми знову зіграємо на виїзді. Матч намічено на неділю, 5 червня. Початок поєдинку – о 19:00 за Києвом.