Чинний чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBО Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) і колишній король важкої ваги, а нині офіційний претендент за версією WBO Олександр Усик (18-0, 13 КО) провели підсумкову дуель поглядів перед боєм, який пройде вночі проти 26 вересня в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Хотспур".

Українець вирішив прийти на зустріч у яскравому костюмі а-ля лихі 90-ті.

Боксери поводилися вкрай шанобливо.