Іспанія відкрилася для українців. Де можна відпочити
Іспанія відкрилася для українців. Де можна відпочити
Український плавець Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд
Український плавець Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд
Голова Чернігівської ОДА йде у відставку слідом за чоловіком Хомчаком
Голова Чернігівської ОДА йде у відставку слідом за чоловіком Хомчаком
Арабська весна і Майдан: Карфаген має бути зруйнований
Арабська весна і Майдан: Карфаген має бути зруйнований
Зеленський звільнив головнокомандувача ЗСУ Хомчака
Зеленський звільнив головнокомандувача ЗСУ Хомчака
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Зеленський виніс на засідання РНБО питання про тариф на електроенергію
Зеленський виніс на засідання РНБО питання про тариф на електроенергію
У селі біля Коломиї легкомоторний літак упав на будинок, загинули чотири людини
У селі біля Коломиї легкомоторний літак упав на будинок, загинули чотири людини
Зеленський пояснив своє рішення звільнити Хомчака
Зеленський пояснив своє рішення звільнити Хомчака
ГоловнаСпорт

Японія зберегла лідерство в медальному заліку після п'яти днів Олімпіади-2020

Спортсмени Країни вранішнього сонця третій день поспіль на вершині таблиці.

Японія зберегла лідерство в медальному заліку після п'яти днів Олімпіади-2020
Фото: Olympics

У п'ятий день Олімпійських ігор-2020 в Токіо було розіграно 23 комплекти нагород.

По 3 золотих медалей за сьогодні завоювали збірні Японії, Китаю та Австралії.

За підсумками п'яти днів змагань лідерство в медальному заліку продовжують утримувати господарі форуму - на рахунку японців 22 медалі, 13 з яких найвищого гатунку.

На одне "золото" відстають китайці, замикає топ-3 збірна США з 11-ма золотими медалями.

Збірна України другий день поспіль не може поповнити свій багаж. Своєрідна посуха відкинула нашу команду з 47-го на 52-е місце медального заліку.

Медальний залік Токіо-2020.

  • 1 Японія 13 4 5 22
  • 2 Китай 12 6 9 27
  • 3 США 11 11 9 31
  • 4 ROC 7 10 6 23
  • 5 Австралія 6 1 9 16
  • 6 Велика Британія 5 6 5 16
  • 7 Південна Корея 4 2 5 11
  • 8 Німеччина 3 2 5 10
  • 9 Франція 3 2 3 8
  • 10 Нідерланди 2 6 3 11
  • 11 Канада 2 3 4 9
  • 12 Угорщина 2 1 2 5
  • 13 Словенія 2 1 1 4
  • 14 Косово 2 0 0 2
  • 15 Італія 1 6 8 15
  • 16 Швейцарія 1 3 2 6
  • 17 Китайський Тайбей 1 2 3 6
  • 18 Бразиія 1 2 2 5
  • 19-20 Румунія, Грузія 1 2 0 3
  • 21 Сербія 1 1 2 4
  • 22 Австрія 1 1 1 3
  • 23-24 Туніс, Гонконг 1 1 0 2
  • 25-27 Хорватія, Естонія, Узбекистан 1 0 1 2
  • 28-35 Бермуди, Еквадор, Іран, Норвегія, Філіппіни, Таїланд, Фіджі, Латвія 1 0 0 1
  • 36-37 Іспанія, Нова Зеландія 0 2 1 3
  • 38 Південна Африка 0 2 0 2
  • 39-40 Монголія, Індонезія 0 1 2 3
  • 41-42 Бельгія, Чехія 0 1 1 2
  • 43-51 Болгарія, Колумбія, Данія, Індія, Йорданія, Північна Македонія, Туркменістан, Польща, Венесуела 0 1 0 1
  • 52-53 Казахстан, УКРАЇНА 0 0 3 3
  • 54-56 Єгипет, Мексика, Туреччина 0 0 2 2
  • 57-62 Кот д'Івуар, Куба, Ізраїль, Кувейт, Ірландія, Аргентина 0 0 1 1
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також